Elvetia renunta din 2019 la restrictiile pe piata muncii pentru romani

La 1 iunie 2017 Elvetia activase clauza de salvgardare in ce priveste libera circulatie a romanilor si bulgarilor, iar restrictiile au fost prelungite anul acesta pana in mai 2019. Berset a anuntat, acum, ca nu va mai fi adoptata o noua prelungire."Am dorit sa aflu parerea dlui presedinte, am dorit sa stiu mai in profunzime care a fost motivatia acestei reveniri la un contingent si cum e real vazuta comunitatea de romani din Elvetia. Elvetia, din motive pur tehnice, a trebuit sa revina la, hai sa nu-i spunem restrictie.... contingente. Mi s-a confirmat ca de la sfarsitul lunii mai 2019 nu va mai exista nicio restrictie.Am fost bucuros sa aflu ca discutiile in societatea elvetiana nu ca nu sunt negative, ci pozitive despre romanii care sunt si s-au integrat acolo si putem sa bifam aceasta chestiune intre tarile noastre ca o chestiune rezolvata bine, pozitiv", a spus Iohannis, in conferinta comuna cu Berset.La randul sau, presedintele Elvetiei a confirmat informatia si a explicat procedura tehnica interna care a dus la luarea acestor masuri.Totodata, Berset a spus ca discutiile despre migratie din tara sa nu privesc romanii, ci pe cei care cauta azil si se refugiaza din calea conflictelor sau a vecinilor.Berset a spus si ca vizita sa in Romania se inscrie in traditia pe care oficialii elvetieni o au de a purta discutii cu omologii lor din tarile care urmeaza sa preia presedintia UE.