"Ne asteptam sa construim o unitate operationala foarte solida la inceputul acestui an. Scopul final este ca unitatea sa fie pe deplin operationala pana in iunie 2018", a declarat Jesus Martin, Senior Project Manager-Finance Business Excellence and Operations Ericsson, citat de Profit.roIn urma cu doi ani, Ericsson Telecommunications Romania a avut un profit net de 31,96 milioane lei si avea peste 2.800 de angajati. La nivel global, compania are 120.000 de angajati, din care 17.000 in Suedia, dar in ultima perioada se confrunta cu o stagnare a cererii pe pietele in dezvoltare.Ca atare, compania a anuntat ca va disponibiliza 3000 de angajati si ca va inchide unele fabrici din Suedia.Conducerea Ericsson a decis sa puna in aplicare planul global de scadere a cheltuielilor, care inseamna si reducea personalului pe care il are in toata lumea.Citeste si:Gigantul american Amazon a inceput angajarile pentru sediul din BucurestiAmazon deschide un sediu in Bucuresti si angajeaza peste 1.000 de persoane ...citeste mai departe despre " Ericsson da afara mii de oameni in Suedia, dar angajeaza in Romania " pe Ziare.com