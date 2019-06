Eurostat: Romania se afla printre tarile cu cei mai multi tineri someri

In contrast, cea mai scazuta rata NEET (Not in Education, Employment or Trening, respectiv tineri care nu au un loc de munca sau nu urmeaza niciun program educational ori de formare) a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani a fost inregistrata anul trecut in Suedia (8%), Olanda (8,4%), Luxemburg (9,9%) si Malta (10,1%).Exista o diferenta considerabila intre tinerele si tinerii care nu avea in 2018 un loc de munca sau nu urmau niciun program educational ori de formare. Pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani, procentul era de 20,9% fata de 12,2% la barbatii din aceeasi grupa de varsta.In cazul Romaniei, procentul tinerelor care nu aveau in 2018 un loc de munca sau nu urmau niciun program educational ori de formare era de 28,9%, fata de 12,8% la tineri.