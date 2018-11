Ford Romania angajeaza 1.700 de persoane. Demersul e unul dificil, se cauta oameni pe o raza de 35 km

Anuntul a fost facut, marti, de catre presedintele Consiliului Judetean Dolj, Ion Prioteasa, la Aeroportul din Craiova, unde a fost lansat proiectul "Exista un erou in fiecare dintre noi", derulat de Rotary Club Craiova Probitas si Ford Motor Company Fund, la care a fost prezent si presedintele Ford Romania, Ian Pearson."Intr-un viitor foarte apropiat, la fabrica Ford din Craiova se va produce a doua masina si din acest moment incep pregatirile. Iar vestea foarte buna este ca Ford va trebui sa angajeze circa 1.700 de muncitori, un lucru dificil de gasit acum numai in Craiova. Si atunci ne-am pus de acord si am studiat tot judetul Dolj si am stabilit o raza de pana la 35 km in interiorul judetului, in jurul Craiovei, pe care sa mergem sa discutam cu primarii in asa fel incat lumea sa fie informata in legatura cu ceea ce urmeaza sa intample", a spus Ion Prioteasa.Presedintele CJ Dolj a mai afirmat ca pe 14 noiembrie va avea loc o intalnire cu toti primarii acestor localitati care sunt invitati la Ford Romania, unde va avea loc o discutie ampla pe acest subiect.Ford Romania a anuntat in luna mai ca va produce un nou model in uzina de la Craiova, unde se fabrica in acest moment SUV-ul EcoSport. "Ford confirma o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro si adaugarea unui numar de 1.500 de locuri de munca dedicate productiei unui al doilea vehicul la fabrica sa din Craiova. Noul vehicul se adauga actualului SUV de clasa mica Ford EcoSport si motorului 1.0 EcoBoost, ambele produse deja la fabrica din Craiova", a informat Ford printr-un comunicat de presa.Compania a precizat ca detalii despre noul model si data de start a productiei acestuia vor fi confirmate in apropierea momentului lansarii lui in fabricatie."Aceasta noua investitie confirma continuarea evolutiei gamei noastre de modele interesante produse in Europa si subliniaza totodata transformarea complexului de productie de la Craiova. Includerea acestui al doilea vehicul in procesul de productie este o dovada clara a flexibilitatii operationale a fabricii de la Craiova si reflecta parteneriatele puternice pe care le avem cu furnizorii locali si cu membrii comunitatii", afirma presed ...citeste mai departe despre " Ford Romania angajeaza 1.700 de persoane. Demersul e unul dificil, se cauta oameni pe o raza de 35 km " pe Ziare.com