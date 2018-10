Intr-o scrisoare trimisa angajatilor, directorul general Sundar Pichai a informat ca Google ia o atitudine dura fata de comportamentul nepotrivit, scrie BBC.Scrisoarea vine ca raspuns la un articol din New York Times in care se precizeaza ca Andy Rubin, creatorul sistemului Android, a primit 90 de milioane de dolari cand a parasit compania in octombrie 2014, in pofida faptului ca era acuzat de comportament sexual nepotrivit. Rubin a fost tratat "ca un erou", conform New York Times.Pichai sustine in scrisoare ca articolul din New York Times a fost "greu de citit" si ca Google trateaza cu "mare seriozitate crearea unui mediu de munca sigur si deschis pentru toata lumea"."Vrem sa va asiguram ca analizam fiecare plangere privind hartuirea sexuala sau un comportament nepotrivit, investigam si luam masuri", a continuat el.Niciunul dintre angajatii dati afara in ultimii doi ani nu a primit compensatii financiare.Conform articolului din New York Times, doua persoane anonime din conducerea Google au declarat ca directorul general de la acea vreme, Larry Page , i-a cerut lui Rubin sa demisioneze dupa ce compania a confirmat o plangere a unei angajate privind un comportament sexual nepotrivit intr-o camera de hotel din 2013.O investigatie a Google a gasit ca plangerea femeii era credibila, afirma NY Times, dar compania nu a confirmat aceasta informatie.Rubin neaga acuzatiile si sustine ca a parasit Google cum a dorit.Citeste si Trecerea de la flirt la hartuire sexuala - care este portretul celui care agreseaza ...citeste mai departe despre " Google a concediat in doi ani aproape 50 de persoane acuzate de hartuire sexuala " pe Ziare.com