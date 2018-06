Guvernul da 500 de euro pe luna pentru fiecare asistat social angajat: Nu-i mai sprijinim pe cei care pot munci, dar nu vor (Video)

Mai exact, Olguta Vasilescu a anuntat ca a trimis deja spre avizare un proiect de ordonanta de urgenta, care prevede ca cei care angajeaza someri, persoane care traiesc din ajutoare sociale, tineri absolventi sau pe cei aproape de varsta de pensionare vor primi, de la stat, 500 de euro pe luna."Viziunea Ministerului Muncii merge de acum inainte pe o alta linie, de a nu-i mai sprijini pe cei care au capacitatea de munca, dar nu vor sa o faca. Motiv pentru care ne-am gandit sa ii sprijinim pe toti din mediul de afaceri care vor sa faca angajari in perioada urmatoare.In acest sens, statul va plati 2.250 de lei, echivalentul a 500 de euro, lunar, angajatorilor care incadreaza someri si beneficiari de ajutor social, pentru fiecare din aceste persoane, pentru o perioada de pana la 5 ani, in functie de categoria din care viitorii angajati fac parte.Sumele vor fi oferite pentru angajarea de tineri absolventi de orice fel de forma de invatamant: scoli profesionale, invatamant gimnazial sau liceal, tineri greu angajabili, marginalizati, ucenici, indiferent de varsta, stagiari, adica absolventi de studii superioare, persoane cu handicap si care se afla in prag de pensionare", a spus Olguta Vasilescu, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria.Olguta Vasilescu vorbeste iar de salarii europeneMinistrul Muncii sustine ca angajatorii sunt astfel incurajati sa dea salarii mai mari decat banii oferiti de stat si spera ca astfel se va stopa exodul fortei de munca."Bineinteles ca angajatorii vor putea oferi o suma mult mai mare de bani decat cea care este la ora actuala acordata de stat pentru fiecare nou angajat, astfel incat salariile din Romania sa se apropie de valoarea platita in celelalte tari ale Uniunii Europene si sa determine stoparea exodului fortei de munca.Fata de anul trecut, statul dubleaza subventiile pe care le ofera angajatorilor si ne asteptam ca somajul sa scada in continuare - desi la ora actuala suntem la minimum istoric de dupa Revolutie - si sa determine ocuparea persoanelor inactive care sunt asistate social.Dupa adoptarea acestei OUG, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca va acorda subventiile pentru angajatori si va derula o campanie d ...citeste mai departe despre " Guvernul da 500 de euro pe luna pentru fiecare asistat social angajat: Nu-i mai sprijinim pe cei care pot munci, dar nu vor (Video) " pe Ziare.com