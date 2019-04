Conform unui comunicat de presa, cei doi au discutat despre exportul de forta de munca in Romania, convenind asupra unui mecanism pentru migrarea sigura a lucratorilor pakistanezi in Romania.Ambasadorul Romaniei a vorbit si despre evolutiile recente din tara noastra, dar si despre scenariul post-Brexit. El a mai precizat ca Romania are nevoie de forta de munca si are potentialul de a importa aproximativ un milion de lucratori calificati si necalificati din toata lumea.Romania poate utiliza in acest sens expertiza muncitorilor din Pakistan, a adaugat Goia, care a specificat ca tara noastra are nevoie de mii de soferi. In plus, avem nevoie, potrivit oficialului, de doctori, ingineri, muncitori in constructie si specialisti IT.Cererea actuala din Romania prezinta o oportunitate fara precedent pentru Pakistan, a mai spus Goia, potrivit documentului. La randul sau, Bukhari a transmis ca, in ciuda faptului ca Pakistanului i s-a prezentat o oportunitate fara precedent, este nevoie de un cadru juridic care sa asigure migratia sigura si legala a pakistanezilor.Astfel, cei doi diplomati au convenit asupra constituirii unui grup de lucru alcatuit din functionari ai Ambasadei Romaniei si ai Ministerului de Externe, pentru a elabora un mecanism care sa elimine exploatarea lucratorilor in tara gazda.Bukhari a subliniat, de asemenea, necesitatea adaptarii pe piata romaneasca a soferilor care vin din tarile din Golf. Ambasadorul Goia a fost de acord, de indata ce cererea oficiala este transmisa de Ambasada Romaniei si mecanismul este elaborat.Vezi si Numarul muncitorilor veniti in Romania din afara UE s-a dublat. Cei mai multi sunt din VietnamA.D. ...citeste mai departe despre " Guvernul isi face planuri sa aduca in tara cat mai multi pakistanezi " pe Ziare.com