Guvernul vrea sa aduca anul acesta inca 10.000 de noi angajati straini la munca in Romania

"Pentru anul 2019 se stabileste un contingent de 30.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania", se mentioneaza in articolul unic al proiectului mentionat. Acesta va modifica Hotararea Guvernului nr. 34/2019 care stabilea la 20.000 contingentul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019.Ordonanta Guvernului nr. 25/2014, aprobata prin Legea nr. 14/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede acordarea de avize de angajare/detasare pentru urmatoarele tipuri de lucratori: lucratori permanenti; lucratori stagiari; lucratori sezonieri; lucratori transfrontalieri; lucratori au pair; lucratori inalt calificati; lucratori detasati; lucratori ICT (persoane transferate in cadrul aceleiasi companii)."Prin Hotararea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019, a fost stabilit un contingent de 20.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019. Raportat la informatiile transmise de catre Inspectoratul General pentru Imigrari (...), 01.01 -23.06.2019, la nivelul acestei institutii au fost inregistrate 13.138 cereri pentru eliberarea avizului pentru angajare/detasare in munca", se arata in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Conform aceleiasi institutii, in perioada mentionata au fost eliberate 10.840 avize de angajare/detasare, din care pentru lucratori permanenti - 9.554; lucratori detasati - 760; lucratori inalt calificati - 130; persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - ICT- 287; lucratori transfrontalieri - 62; lucratori sezonieri - 45; lucratori au pair - 1; lucratori stagiari - 1.Totodata, potrivit celor comunicate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2018, cand au fost eliberate 4.091 avize de munca/detasare, se observa o crestere cu 165% a numarului de avize de munca/detasare eliberate, se mentioneaza in nota de fundamentare.Potrivit datelor oferite de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din totalul locurilor de munca vacante inregistrate in primele cinci luni ale anului 2019, care au fost puse la dispozitia persoanelor aflate in cautare de loc de munca, 64.091 au fost