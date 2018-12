Vodafone a urcat 9 pozitii in clasament, ajungand astfel pe primul loc in topul celor mai apreciati angajatori din Romania. Fata de 2017, IT-ul a pierdut teren in fata companiilor financiare, care au ajuns din nou in topul preferintelor angajatilor. Banca Transilvania a cunoscut o ascensiune remarcabila ajungand pe locul trei in topul angajatorilor, pozitie ocupata anul trecut de Orange Romania, conform clasamentului realizat de BestJobs.Pe urmatoarele locuri se situeaza Auchan, Emag, Arvato Services, ING Bank, MAPN, Altex, INCAS, Kromberg & Schubert Romania, Carrefour Romania, BRD Nestle , Schaeffler Romania, Michelin Romania, British American Tobacco IBM , Robert Bosch Romania si Orange Romania Topul a fost realizat in baza evaluarilor a peste 100.000 de angajati ai companiilor listate pe portalul de recrutare. Topul BestJobs claseaza angajatorii in functie de evaluarile propriilor angajati. Astfel, angajatii romani au acordat note de la 1 (nivel minim de satisfactie) la 5 (nivel maxim de satisfactie) companiilor pentru care lucreaza, iar criteriile de votare au luat in calcul gradul de satisfactie la locul de munca, posibilitatea ca angajatul sa recomande unui apropiat sa se angajeze in cadrul companiei, precum si dorinta angajatului de a-si schimba jobul in viitorul apropiat (6 luni - 1 an).BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Cu o experienta de peste 18 ani in domeniu, BestJobs a fost implicata in transformarea si inovarea industriei de recrutare online si integreaza astazi tehnologii digitale de ultima generatie pentru a oferi cele mai eficiente solutii de angajare. ...citeste mai departe despre " Iata care au fost cei mai buni angajatori din Romania, in 2018 " pe Ziare.com