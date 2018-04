Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Daca angajatorii continua activitatea dupa amenda risca inchisoarea pana la doi ani.Senatul nu a aprobat noile amenzi, dar Camera Deputatilor, for decizional, au adoptat legea, dar cu conditia limitatii la un plafon de 200.000 de lei. Proiectul a primit 177 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si 6 abtineri.Conform proiectului de lege adoptat de Camera Deputatilor, "munca nedeclarata" reprezinta:"primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii; primirea la munca a unei persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii". ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat legea cu noile amenzi pentru munca nedeclarata - cand poate ajunge angajatorul la inchisoare " pe Ziare.com