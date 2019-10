Iohannis a retrimis in Parlament legea care introduce amenda de pana la 3.000 de lei pentru munca suplimentara

Potrivit sefului statului, legea vizeaza sanctionarea contraventionala, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, in situatia nerespectarii dispozitiilor privind munca suplimentara "pentru fiecare persoana identificata ca prestand munca suplimentara"."In expunerea de motive a legii mentionate, initiatorii subliniaza ca modificarea este necesara pentru generarea unui efect disuasiv, de natura sa determine o descurajare a prestarii orelor suplimentare dincolo de limita legala, in conditiile in care norma in vigoare nu stabileste o corelare a cuantumului amenzilor si numarului de ore suplimentare efectuate cu numarul de salariati care au facut ore suplimentare. Mentionam ca, potrivit reglementarii actuale, art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul Muncii prevede: 'Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: (...) i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei'", a transmis presedintele.Acesta considera ca, avand in vedere faptul ca scopul reglementarii este acela de a inaspri regimul sanctionator doar pentru situatia prestarii orelor suplimentare dincolo de limita legala prevazuta de art. 114 alin. (1) din Codul Muncii - respectiv de 48 de ore pe saptamana, "pentru un plus de claritate a legii, ar fi necesara circumstantierea acestei sanctiuni, prin indicarea in mod expres a situatiilor privind munca suplimentara de natura sa atraga aplicarea unei amenzi contraventionale"."In acest sens, semnalam ca, potrivit dispozitiilor art. 120 - 124 din Codul Muncii, exista si alte posibile incalcari ale regimului muncii suplimentare cum ar fi: efectuarea de ore suplimentare fara acordul salariatilor; neplata orelor suplimentare sau neinregistrarea corespunzatoare a acestora; plata sporului prevazut de lege pentru efectuarea muncii suplimentare, cu nerespectarea regimului prioritar al compensarii cu ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare; precum si orice alte situatii de incalcare a regimului juridic privind munca suplimentara, ce se pot ivi in practica.Deloitte: Riscurile pentru angajator in cazul orelor suplimentare efectuate de angajatFata de cele aratate, apreciem ca ...citeste mai departe despre " Iohannis a retrimis in Parlament legea care introduce amenda de pana la 3.000 de lei pentru munca suplimentara " pe Ziare.com