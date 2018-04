Intr-un comunicat de presa publicat luni, Lufthansa a informat ca majoritatea zborurilor anulate sunt pe distante scurte, dar au fost eliminate si 58 de zboruri pe distante lungi. Compania aeriana a adaugat ca aproximativ 90.000 de pasageri vor fi afectati de greva functionarilor publici.Sindicatul Verdi, care solicita o majorare salariala de 6% pentru cei aproximativ 2,3 milioane de functionari publici pe care ii reprezinta, a anuntat anterior ca personalul la sol si o parte din pompieri vor inceta marti lucrul pe aeroporturile din Frankfurt, Munchen, Koln si Bremen."Intre 10 si 13 aprilie, trebuie sa va asteptati la greve importante in toate regiunile" a informat principalul sindicat al functionarilor publici din Germania, care vrea sa creasca presiunile inainte de debutul negocierilor salariale din 15-16 aprilie.Grevele de avertisment, care de obicei dureaza cateva ore, insotesc in mod normal negocierile pentru un nou contract colectiv de munca in Germania. In cazul in care negocierile intra in impas, sindicatele recurg la greve de durata.Citeste mai departe despre " Lufthansa anuleaza 800 de zboruri din cauza grevei functionarilor germani: 90.000 de pasageri sunt afectati " pe Ziare.com