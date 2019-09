Mai mult de jumatate dintre angajatii din lume cred ca robotii le vor lua locul de munca. Ce masuri iau

Majoritatea angajatilor chestionati, 61%, considera ca impactul tehnologiei asupra muncii lor de zi cu zi este pozitiv, iar 77% sunt dispusi sa invete noi abilitati sau sa se pregateasca pentru un alte profesii."In Europa Centrala si de Est vedem ca oamenii sunt din ce in ce mai constienti ca tehnologia si automatizarea vor schimba semnificativ piata fortei de munca si ca locurile lor de munca vor fi afectate. PwC s-a angajat intr-o initiativa ambitioasa de perfectionare digitala in Europa Centrala si de Est, nu doar pentru profesionistii PwC, ci si pentru clienti si pentru a promova aceasta problema importanta la nivel regional", a declarat Nick Kos, CEO al PwC Europa Centrala si de Est.Sondajul a fost realizat in randul a peste 22.000 de adulti din 11 tari (Australia, China, Franta, Germania, India, Olanda, Polonia, Singapore, Africa de Sud, Marea Britanie si SUA), pornind de la studiile PwC care arata ca 30% din locurile de munca sunt expuse riscului de automatizare pana la mijlocul anilor 2030. De asemenea, PwC Global CEO Survey 2019 arata ca disponibilitatea competentelor este o preocupare majora pentru 79% dintre directorii generali."Tehnologia va contribui la disparitia unor locuri de munca si, in acelasi timp, la crearea unora noi care vor avea nevoie de competente digitale sporite. Transformarea economiei si a pietei muncii datorita tehnologiei va afecta atat angajatii, cat si angajatorii. Din acest motiv, companiile si autoritatile trebuie sa arate deschidere, sa se adapteze schimbarilor si, bineinteles, sa investeasca in educatie si formare profesionala pentru a obtine cat mai multe beneficii din acest proces", a declarat Ionut Simion, country managing partner PwC Romania.Sondajul arata ca oportunitatile si atitudinile variaza semnificativ in functie de nivelul de educatie, tara din care provin, gen si varsta.Peste o treime (34%) dintre adultii fara educatie scolara sau formare dupa scoala spun ca nu invata abilitati digitale noi, comparativ cu 17% dintre absolventii de facultate.Potrivit sondajului, barbatii cred mai mult decat femeile ca tehnologia va avea u ...citeste mai departe despre " Mai mult de jumatate dintre angajatii din lume cred ca robotii le vor lua locul de munca. Ce masuri iau " pe Ziare.com