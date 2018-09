Milioane de roboti inlocuiesc deja forta de munca umana. Iata care sunt primele joburi pe cale de disparitie

Ghidul Meseriilor Viitorului

"Prima meserie care va disparea integral in Statele Unite ale Americii este cea a soferilor, pentru ca. Si este bine sa fie asa, pentru ca este deja dovedit faptul ca masinile conduc mai bine decat oamenii. Masinile nu beau alcool, masinile nu sunt obosite, masinile pot functiona 24 de ore din 24, nu adorm la volan, iar rata accidentelor generate de masinile autonome este mult mai mica decat in cazul celor conduse de oameni", a spus Paul la lansarea Ghidului Meseriilor Viitorului.Ea a aratat ca sunt multe meserii care dispar, precum cele depentru acest viitor. Este cea mai nepregatita tara europeana din acest punct de vedere. Noi avem un grad de doar 20% de acoperire in ceea ce priveste absolventii STEM - stiinta, inginerie, matematica", a mai spus Paul.Ea a dat drept exemplu propria fetita, care, la doar sase ani, a terminat un modul de robotica destinat grupei de varsta 8-10 ani si nu l-a putut parcurge pe urmatorul, intrucat scoala romaneasca nu o pregatise inca pentru a rezolva ecuatiile necesare."Copiii nostri sunt mult mai destepti astazi. Ei invata sa utilizeze telefoanele si tabletele inainte de a vorbi, iar, nu ii incurajeaza. Ei isi doresc mai multe si vor sa viseze", a completat reprezentanta INACO.Aproximativ, altele noi vor aparea, iarin unele activitati, sustine organizatia neguvernamentala INACO, citand un studiu recent facut de Dell Technologies."In Romania deja exista semne ale viitorului foarte apropiat, in industriile de varf - precum tehnologia informationala (TI) - dar si in domeniile traditionale, precum agricultura. Ofertele viitoare de locuri de munca vor fi strict legate de tendintele care schimba lumea de azi.Majoritatea estimarilor actuale ne arata cain urmatorul deceniu. Pana in 2030, 800 de milioane de locuri de munca vor fi desfiintate din cauza automatizarii, arata un studiu recent al McKinsey Global Institute.Multe altele se vor transforma, mai lent sau radical:, sustine raportul Forumului Economic Mondial (FEM): 'Viitorul locurilor de munca'", se arata in Ghidul Meseriilor Viitorului, lansat luni de INACO, ONG care considera ca sistemul de orientare scolara si de orientare profesionala din Romania nu informeaza suficient tinerii si nu formeaza elevii pentru schimbarile perspectivei structurii fortei de munca.Astfel, pornind de la cele mai noi si importante evenimente, informatii si rapoarte, ghidul vrea sa infatiseze tinerilor directiile actuale din tehnologie si economie care restructureaza de pe acum piata muncii."Prezentarea este schita lumii de peste doar cativa ani, in care orice tanar isi va cauta un loc de munca intr-un context uman, tehnologic, industrial si comercial schimbat in buna masura fata de cel in care traim acum. Ne vor inlocui robotii? In unele activitati, in buna masura, credem ca da. Se vor genera in schimb alte locuri de munca", spun autorii ghidului.In diferite industrii, robotii de diferite categorii au preluat aproape integral procesul de productie de la oameni - in cea mai mare fabrica de aer conditionat industrial din lume din China,, la Midea.De asemenea, armatele devin din ce in ce mai robotizate si tehnologizate. Robotii militari inteligenti sunt prezenti deja pe campurile de lupta - Statele Unite, China si Israelul fiind lideri mondiali in folosirea lor pe teren."Tot mai multe voci la nivel mondial cheama statele sa reglementeze printr-o legislatie internationala productia de roboti militari autonomi la nivelul ONU, fara sa se ajunga inca la un acord global", se mentioneaza in lucrare.In agricultura, au fost introduse tractoarele/combinele autonome, fara sofer, supravegheate depe camp.Asemenea tractoare sunt deja folosite in Romania la muncile agricole in Banat, Bucovina sau in Insula mare a Brailei. In plus, fermele mari investesc mult in constructia de roboti care culeg fructele: capsune, cirese, portocale etc."In viitorul apropiat, inlocuirea de catre roboti a oamenilor in actiunile care cer repetitivitate, efort fizic, risc, precizie deosebita va fi aproape totala.peste cativa ani.Dronele in agricultura pot supraveghea, dar si erbicida, stropi cu ingrasaminte etc. suprafete uriase de teren.si va da comenzi de pe un calculator dronei pentru lucrari agricole diverse, care se bazeaza pe datele stranse tot de drona care a analizat aerian terenul, pentru a calcula cat ingrasamant sau erbicide ii trebuie fiecarui metru patrat de teren.Robotii pot supraveghea permanent si diferitele efective de animale din zootehnie, autoalimentarea cu energie facandu-se cu panouri solare", se spune in ghid.Robotii ameninta chiar si profesia de avocat. In avocatura sunt programe software oferite de Kira Systems - Machine Learning Contract Search, Review and Analysis cu solutii care reduc timpul de documentare cu 60%, incluzand scanarea documentelor si identificarea celor mai relevante argumente.Totodata,, in parcarile marilor orase, in firmele de securitate. Prototipuri functionale deau aparut in octombrie 2017."Dispare meseria de chelner? Nu chiar. Dar au aparut deja retelele de roboti multifunctionali in restaurante complet automatizate, fara chelneri sau bucatari. Politisti roboti?. In 2017, in Marea Britanie a fost facuta prima arestare in baza recunoasterii faciale realizate de roboti. Tot in 2017, in Dubai, a aparut primul ofiter de politie robot care patruleaza in punctele turistice pentru sporirea sigurantei. Guvernul din EAU intentioneaza ca 25% dintre ofiterii de politie sa fie roboti pana in 2030. Taxi-drona este un serviciu operational in acest an, tot in Dubai", explica autorii.Potrivit sursei citate, cei mai mari producatori in lume de roboti industriali sunt: Japonia, UE, KUKA (cu actionariat majoritar chinezesc), iar programatorii si designerii de roboti pentru toate domeniile de activitate sunt deja la mare cautare."Industria auto foloseste in prezent aproape jumatate din robotii industriali activi din SUA si o treime in lume, fiind de departe cea mai puternic robotizata industrie. Un roman in industria auto produce trei masini pe an, fata de 16 cat produce un spaniol datorita robotizarii", se mai spune in lucrare.Numarul de roboti industriali functionali in lume a ajuns anul acesta lasi se estimeaza ca va depasi 3 milioane in 2020.Astfel, conform ultimelor rapoarte ale Federatiei Internationale de Robotica, 1,7 milioane de roboti industriali vor fi introdusi in activitate pana in 2020. Cresterea anuala a numarului de roboti industriali va fi de circaNumarul robotilor neindustriali - de serviciu: agricoli, medicali, personali etc. va fi si el, precizeaza INACO, in crestere pana in 2020, cu cifre cuprinse intre 20 si 25% pe an.La nivel mondial, functionau. In topul tarilor cu cei mai multi roboti industriali functionali la fiecare 10.000 angajati primul loc este ocupat de Coreea de Sud (631), urmata de Singapore (488), Germania (309), Japonia (303), Suedia (223), Danemarca (211), SUA (189), Italia (185), Belgia (184) si Taiwan (177).In acest top,tari analizate, cu doar 15 roboti la 10.000 angajati, de doua ori mai putin decat Polonia, de patru ori mai putin decat in Ungaria si de opt ori mai putin decat media UE (118 roboti la 10.000 angajati) .