Ministerul Muncii vrea sa aduca 30.000 de angajati din afara UE la munca in Romania in 2020

Masura este determinata, potrivit initiatorilor, de necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperita de lucratorii romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene."In temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, aprobata prin Legea nr. 14/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere: dinamica eliberarii avizelor de angajare/detasare, care a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2018, necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperita de lucratorii romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European sau ai Elvetiei, prevenirea situatiilor in care strainii lucreaza in Romania fara forme legale, propunem stabilirea pentru anul 2020 a unui contingent de 30.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din Romania", se arata in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Potrivit Ministerului Muncii, strainii care ar putea fi incadrati in munca sau detasati in Romania la un singur angajator, in baza avizelor de angajare/detasare, ar reprezenta aproximativ 0,6% din efectivul de salariati din economie la nivelul lunii august, care era, conform datelor publicate de Institutului National de Statistica, de 4.979.200 persoane."Prin promovarea migratiei legale in beneficiul societatii romanesti precum si in beneficiul imigrantilor si al statelor lor de origine, obiectivul principal al autoritatilor romane este de a maximiza efectele pozitive si de a limita efectele negative ale migratiei in scop de munca.De asemenea, prin prezentul act normativ se asigura un control al numarului strainilor care intra in teritoriul Romaniei si se limiteaza numarul lucratorilor straini detasati, pentru care se platesc contributii de asigurari sociale in statul de origine", se mai arata in documentul citat.De asemenea, autoritatile de profil arata ca eliberarea avizelor de angajare/detasare pentru lucratori nou - a ...citeste mai departe despre " Ministerul Muncii vrea sa aduca 30.000 de angajati din afara UE la munca in Romania in 2020 " pe Ziare.com