Ministrul Muncii anunta ca a suspendat controalele ITM la angajatori

In aceasta perioada, institutiile nu trebuie "sa chinuie mediul de afaceri, trebuie sa ii inteleaga greutatile", intrucat "chiar nu le este usor companiilor", a scris pe Facebook ministrul Muncii, Violeta Alexandru."De saptamana trecuta, am urmarit si chiar am tinut legatura cu angajatori, asigurandu-i ca Inspectia Muncii nu le va face viata (si mai) grea. Mandatul meu se bazeaza mult pe comunicarea cu cei cu care interactionam, prin natura atributiilor. Vorbesc personal cu multe persoane.Inspectorii vor merge, totusi, in control, la sesizari, mai ales cand acestea se refera la perioada anterioara situatiei delicate prin care trecem in prezent. Ca sa fie si mai clar, am emis ordinul conform caruia efectuarea de controale la angajatori de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca va fi suspendata in aceasta perioada, exceptie facand controalele pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama fapte cu un grad grav de punere in pericol social si a accidentelor de munca!", a notat Violeta Alexandru.Presedintele Klaus Iohannis a instituit starea de urgenta pe teritoriul Romaniei de la inceputul acestei saptamani, in contextul pandemiei de coronavirus, timp de 30 de zile.