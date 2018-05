Ministrul Muncii: Numarul real de angajati din Romania este mult mai mare decat cel din Revisal

"Am vazut ca prezentati ca fiind numarul real de persoane angajate, 6.300.000. Este mai mare. Noi luam aceste cifre din Revisal, dar in Revisal nu sunt functionarii publici, nu sunt cei din Armata, Politie. Sunt foarte multe categorii care nu apar in Revisal, deci numarul de angajati din Romania este mai mare de 6.300.000", a declarat Olguta Vasilescu, marti seara, la Antena3.Ministrul Muncii a mai spus ca, dupa Bulgaria, Romania are cel mai prost platit popor si exista o criza de muncitori pentru ca cei mai multi pleaca sa lucreze in strainatate. Cea mai mare problema, spune Olguta Vasilescu, este in constructii."Dupa Bulgaria, suntem in continuare cel mai prost platit popor, dar facem eforturi. Daca noi nu reusim sa ne apropiem de salariile din Uniunea Europeana, ei pleaca din tara. Avem o problema uriasa in constructii. Avem nevoie mare de forta de munca.Romania e in criza de oameni care sa munceasca. Problema noastra cea mare e deficitul de forta de munca. Santierele sunt goale in constructii. Pleaca in strainatate. De aia avem santierele pentru autostrazi goale. Pe judetele de granita e o cerere disperata de forta de munca, acolo somajul e zero", a mai afirmat ministrul Muncii.Potrivit Olgutei Vasilescu, angajatorii romani prefera sa angajeze muncitori straini, din afara Uniunii Europene."Eu nu vreau straini in Romania, vreau sa munceasca romanii, dar e o presiune foarte mare. Ni se cer oameni din strainatate, din afara UE. La moda e acum Vietnam, Sri Lanka, asta cer patronii, muncitori de acolo. Ei trebuie sa le dea acelor straini salariul mediu pe economie, iar eu le-am spus sa le dea romanilor salariul mediu", a mai declarat ministrul Muncii.Citeste si:Dezechilibre majore pe piata muncii pana in 2021: salariile bugetarilor cresc sustinut, privatii nu tin pasul, scade competitivitateaRomania trece prin cea mai grava criza de forta de munca din istoria recenta - analiza KeysfinTariceanu: Salariile au crescut cu niste procente grozave in Sanatate! Si asistentele plecate in Anglia s-ar intoarce acasaVlad Voiculescu: De ce pleaca medicii din tara? "Dupa 11 ani de invatat, 50 RON pe luna sau sa ajung sa platesc eu statul!?"I.O. ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: Numarul real de angajati din Romania este mult mai mare decat cel din Revisal " pe Ziare.com