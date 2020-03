Munca de acasa, in vremuri de criza - sfaturi de la specialisti pentru ca lucrurile sa mearga bine

Informatii esentiale despre COVID-19: Cum te feresti, ce faci daca ai simptome si diferenta majora fata de gripaPosibilitatea de a lucra de acasa cateva zile pe luna, flexibilizarea programului de munca si telemunca sunt tot mai cerute de cativa ani incoace. Tonul a fost dat de companiile IT, au urmat multinationalele si unele startup-uri, iar apoi a devenit un beneficiu dorit de multi angajati romani.In 2018, 8 din 10 participanti la un studiu eJobs au spus ca isi doresc sa lucreze remote macar o zi pe saptamana. Printre principalele motive pentru care ar face o astfel de schimbare se numara o mai buna gestionare a timpului de lucru, eliminarea timpului pierdut in trafic si cresterea gradului de confort personal. De asemenea, pe lista beneficiilor se mai numara reducerea cheltuielilor aferente transportului sau mesei de pranz, cresterea productivitatii, dar si scaderea nivelului de stres generat de conflictele de la birou.Mai mult, 32,4% spun ca munca de acasa le ofera ocazia de a petrece mai mult timp cu familia, iar 48% dintre participantii la studiu au declarat ca, de cand lucreaza de acasa, productivitatea lor a crescut.Sunt, insa, si angajati care prefera in continuare varianta clasica, a muncii de la birou. In opinia acestora, acasa:ajung sa lucreze mai mult (33,2% dintre respondenti au enuntat acest motiv);se simt singuri si instrainati (20%);nu reusesc sa traseze o linie clara de delimitare intre viata privata si cea profesionala (27%);au dificultati in comunica si a face schimb de informatii cu colegii sau managerul direct (15%).Prin urmare, lucrul de la distanta presupune disciplina din partea angajatului, respectiv implementarea unor modalitati tehnice de comunicare si sprijin din partea angajatorului. Mai mult, increderea trebuie sa existe din partea ambelor parti.Astfel, acolo unde se poate, munca de acasa timp de cateva zile pe luna este o optiune care merita incercata si imbunatatita in timp."Subiectul work from home era unul de interes si inainte de declansarea crizei coronavirusului, reprezentand o tendinta fireasca de evolutie si flexibilizare a muncii pe care ne-am inscris deja de aproape 10 ani", a precizat Sorin Faur, fondator Aca ...citeste mai departe despre " Munca de acasa, in vremuri de criza - sfaturi de la specialisti pentru ca lucrurile sa mearga bine " pe Ziare.com