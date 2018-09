Munca intr-un birou va fi o exceptie in viitor, si nu regula. 15 meserii ale viitorului

Totodata, angajatii vor avea un profil online, vor deveni mai conectati, mai mobili si mai agili, sustine organizatia neguvernamentala INACO, in Ghidul Meseriilor Viitorului, pe care l-a lansat luni.Conform sursei citate, cercetarile Deloitte au dovedit ca peste 30% din spatiile de lucru sunt nefolosite intr-o zi de munca, deci companiile platesc spatii nefolosite, precum si energia sau alte utilitati si elemente asociate infrastructurii necesare locului de munca.Principalele meserii ale viitoruluiAutorii lucrarii sustin ca se poate vedea, circular, cum in urmatorii 25 - 50 de ani principalele meserii ale viitorului vor fi legate de calculatoare/robotica/cercetarea spatiala/energie si mediul inconjurator/sanatate/medicina/persoanele in varsta/invatamant/divertisment/afaceri/publicitate/social-media si Internet.Astfel, in domeniul medicinei viitorului, datorita unui nivel de populatie in crestere si intr-un proces continuu de imbatranire, vor fi cautate profesiile de asistent medical, sora medicala, terapeut ocupational care vor fi ajutati de roboti medicali. Citogeneticienii vor interveni pe ADN. Vor aparea consilieri in genetica, iar inginerii biomedicali vor reproduce organe din celule stem.Vor fi foarte importanti dieteticienii, nutritionistii si cercetatorii alimentari. Cum tehnologia risca sa dea dependenta sau teama, este nevoie si de specialisti in detoxifiere tehnologica, intelegand bine psihologia si noile tehnologii, dar si de terapeuti ocupationali.Va aparea turismul spatial, cu toate ocupatiile adiacente. Va incepe mineritul spatial si vor exista exobiologi, care vor obtine plante si animale, in conditiile spatiului extraterestru, dar si medici specializati in problemele legate de sederea in spatiu.In ceea ce priveste retelele sociale, vor aparea generatorii online de imagine personala, care vor actiona ca social media managers, si vor crea si intretine branduri personale la cerere. De asemenea, vor aparea asistentii personali virtuali care vor ajuta oamenii in existenta lor virtuala pe Internet.Va creste numarul de dezvoltatori de pagini web si de aplicatii. Industria TI isi va tripla necesarul de personal, multe domenii se vor virtualiza (vanzari, banking, educatie), nevoia de securitate cibernetica si protectia identitatii digita ...citeste mai departe despre " Munca intr-un birou va fi o exceptie in viitor, si nu regula. 15 meserii ale viitorului " pe Ziare.com