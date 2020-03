Munca la domiciliu - organizarea eficienta a programului de lucru

Iar, in cazul celor care au copii, poate fi o buna alegere, pentru ca programul flexibil permite o gestionare mai eficienta a vietii profesionale si a celei de familie.Potrivit unui studiu realizat anul trecut in SUA, persoanele care au muncit de acasa au raportat, in medie, cu 16,8 zile lucratoare mai multe decat angajatii care au mers la birou.Printre beneficiile unui job de acasa se numara faptul ca nu mai exista atat de multe surse de distragere a atentiei care pot aparea intr-un birou, precum apeluri telefonice, sedinte si colegi care pot deranja.In plus, mediul de lucru poate fi organizat astfel incat sa corespunda nevoilor personale, fapt care ajuta la imbunatatirea starii de spirit.Nu in ultimul rand,ierarhizarea sarcinilor poate fi facuta diferit, fapt care contribuie la cresterea randamentului si a creativitatii. Iar nivelul de satisfactie generala este mai ridicat.Totusi, persoanele care opteaza pentru joburi de acasa trebuie sa stie ca se pot confruntacu propriile surse de distragere a atentiei, mai ales daca nu locuiesc singure.Unii oameni ar putea sa se lupte cu o lipsa de productivitate pentru insusi faptul ca nu sunt monitorizati de un superior.Exista, de asemenea, riscul de a lucra ore suplimentare, dar si de a se confrunta cu sentimente de singuratate si de izolare mai accentuate.Cum se poate mentine starea de concentrare?Tehnicile de automotivare, precum amintirea succeselor din trecut, iti pot spori sentimentul de incredere de sine, te pot face sa gandesti pozitiv si sa iti stabilesti clar niste scopuri.Sursele de distragere a atentiei - diversele sarcini gospodaresti, membrii familiei, prietenii -trebuie sa fie reduse la minimum. Este foarte important ca partenerul de viata si copiii sa respecte valoarea muncii pe care o depui.Explica-le clar care sunt regulile si disponibilitatea privind timpul si in ce momente poti fi deranjat. Faptul ca lucrezi de acasa nu inseamna ca trebuie sa fii disponibil permanent.Tehnica de recompensare poate fi utila daca este aplicata in mod regulat: de exemplu,simpla preparare a unei cani cu cafeaua preferata dupa ce ai finalizat o anumita sarcina.Este foarte importanta si limitarea timpului petrecut pe retelele de socializare online, lucru care te poate ajuta sa iti organizezi mai bine ...citeste mai departe despre " Munca la domiciliu - organizarea eficienta a programului de lucru " pe Ziare.com