Munca la domiciliu sau telemunca? Ce trebuie sa faca firmele care-si lasa angajatii sa lucreze de acasa

Pentru inceput, sa stabilim prin ce difera cele doua forme de organizare a muncii de la distanta.Astfel, sunt considerati salariati cu munca la domiciliu "acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin", potrivit art. 108 din Codul Muncii.Telemunca este forma de organizare a muncii prin care "salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor", potrivit Legii nr.18/2018.Iata prin ce se aseamana si se diferentiaza cele doua forme de munca la distanta:- spre deosebire de salariatul care presteaza munca la domiciliu, telesalariatul poate lucra si din alte locuri decat domiciliul (sau resedinta), insa in contractul individual de munca trebuie mentionate locurile din care isi desfasoara activitatea, convenite de parti;- salariatul care presteaza munca la domiciliu isi stabileste singur programul de lucru, in timp ce telesariatul trebuie sa respecte intervalul orar convenit cu angajatorul;- telemunca se realizeaza prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in timp ce munca la domiciliu nu presupune in mod obligatoriu accesul la aceste mijloace de telecomunicatii;- in ambele cazuri, trebuie stabilit clar programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului, precum si modalitatea concreta de realizare a controlului;- in timp ce munca la domiciliu are caracter permanent, telemunca e doar pentru o anumita perioada (cel putin o zi pe luna, dar perioada poate fi prelungita cu acordul ambelor parti), iar telesalariatul presteaza munca de la sediul companiei in perioadele in care nu lucreaza de la distanta;- in ambele cazuri, salariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile celorlalti salariati;- in cazul telemuncii, partile au unele obligatii specifice (angajatorul sa asigure securitatea si sanatatea in munca a sala ...citeste mai departe despre " Munca la domiciliu sau telemunca? Ce trebuie sa faca firmele care-si lasa angajatii sa lucreze de acasa " pe Ziare.com