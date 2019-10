O companie isi lasa angajatii sa lucreze doar 5 ore pe zi, dar cu cateva conditii

Cel mai recent este cazul firmei de consultanta Rheingans Digital Enabler din Bielefeld, Germania, care este dispusa sa-si lase angajatii sa lucreze doar cinci ore pe zi, dar cu cateva conditii, noteaza Business Insider.Directorul executiv al companiei, Lasse Rheingans, spune ca a decis sa scurteze programul de lucru pentru a putea petrece mai mult timp cu copiii sai. Insa vrea sa se asigure ca afacerea va merge la fel de bine in continuare, asa ca angajatii trebuie sa fie la randul lor dispusi sa renunte la telefon in timpul programului si sa se abtina de la discutii marunte.De asemenea, acestia nu au voie sa-si verifice email-ul decat de doua ori pe zi, iar intalnirile nu dureaza mai mult de 15 minute.Strategia implementata de Rheingans pentru ca angajatii sai sa faca aceeasi munca intr-un interval mai scurt pare sa aiba sanse de reusita, daca ne uitam la cateva studii recente.De pilda, un studiu din 2017 al Universitatii din Texas - Austin a aratat ca atunci cand subiectii s-au aflat in aceeasi incapere cu un iPhone - paradoxal, chiar daca acesta era inchis si nici macar nu era al lor - nivelul inteligentei, memoria si atentia au cunoscut un declin. Se pare ca oamenii sunt atasati emotional de telefoanele lor si din acest motiv ele le distrag atentia mai mult decat alte obiecte de zi cu zi, sustin cercetatorii.O alta companie care a testat un program de lucru mai scurt, de data aceasta sub forma saptamanii de lucru de patru zile, este compania neozeelandeza Perpetual Guardian, care s-a declarat atat de incantata de rezultate incat a decis ca masura sa devina permanenta.Un proiect similar urmarit cu interes de intreaga lume a avut loc si in Suedia, unde mai multe institutii si companii din au redus ziua de munca la sase ore pe o perioada limitata, pentru a urmari efectele unui program mai scurt asupra angajatilor si a productivitatii. Rezultatele obtinute nu au fost mereu cele sperate, insa chiar si acolo unde a fost inregistrat un succes (cazul localitatii Goteborg), autoritatile au decis sa revina la programul vechi, din cauza costurilor prea ridicate.Urmarim cu interes cum vor decurge lucrurile in cadrul companiei germane. ...citeste mai departe despre " O companie isi lasa angajatii sa lucreze doar 5 ore pe zi, dar cu cateva conditii " pe Ziare.com