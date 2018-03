Oamenii de afaceri se uita catre viitor. Unde se uita guvernantii?

La intalnirea care a durat doua zile au participat majoritatea oamenilor de afaceri influenti din Romania, oameni care au construit afaceri puternice in domenii precum turismul, productia sau transportul. Imi este greu sa fac o estimare corecta, insa probabil ca aceasta mana de oameni a creat in ultimele decenii sute de mii de locuri de munca sustenabile si bine platite.Cea mai mare parte a acestor locuri de munca exista si astazi si reprezinta principalul motiv pentru care Romania a avut in ultimii ani cresteri economice substantiale. Aceste cresteri au adus un mic plus in ceea ce priveste bunastarea celor care lucreaza in mediul privat, dar un foarte mare plus pentru cei care lucreaza "la stat".Trebuie sa va spun ca majoritatea discursurilor au fost excelente, iar daca nu ma credeti, le puteti urmari pe pagina oficiala de Facebook a RBL. Dincolo de acestea, in discutiile private, am intalnit mai degraba o ingrijorare in ceea ce priveste viitorul. Curios, nu? Intr-o tara cu cea mai mare crestere economica din Europa, unde zi de zi ni se spune ca totul este extraordinar, oamenii de afaceri isi fac probleme.Mai toti au acuzat lipsa predictibilitatii fiscale. "Revolutia fiscala" a adus pe piata muncii o furtuna nedorita si mai ales deloc necesara. Cateva modificari facute din miscarea unui stilou au generat in mediul privat sute de mii de ore de analize si de studii pentru a vedea cum si in ce mod trebuie de exemplu modificate salariile. Din pacate, raspunsul nu e deloc pe placul politicienilor.Realitatea este ca nu a existat si nu exista nici acum un dialog real intre guvernanti si mediul de afaceri. Politicile fiscale sunt stabilite de cele mai multe ori de persoane care nu au condus in viata lor macar o mica afacere, care sa inteleaga la modul real cum se "fac banii" si care sa treaca prin toate crizele existentiale posibile si imposibile doar pentru ca urmeaza ziua de salariu si ca el nu are bani sa isi plateasca angajatii. Tocmai de aceea, statul s-a transformat treptat intr-un dusman al mediului privat, fie ca discutam de corporatii sau de gogoseria din colt.In acest context, din ce in ce mai multi antreprenori discutau despre modalitati de a-si muta afacerile in tarile din jur. In ciuda impedimentelor obiective - alta limba, alta cultura si ...citeste mai departe despre " Oamenii de afaceri se uita catre viitor. Unde se uita guvernantii? " pe Ziare.com