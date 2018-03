"Angajatorul este obligat sa elibereze si sa comunice angajatului nota de lichidare cu trei zile lucratoare inainte de data incetarii contractului individual de munca. Nota de lichidare reprezinta documentul semnat de partile contractului individual de munca ce atesta situatia debitelor financiare si patrimoniale rezultate in urma executarii acestuia. Incalcarea de catre angajator a obligatiei de a elibera nota de lichidare se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 la 3.000 de lei", se arata in propunerea legislativa adoptata cu 100 de voturi "pentru" si unul impotriva.Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative initiate de un grup de parlamentari PMP, in practica se utilizeaza acest document, de la caz la caz, "ceea ce lasa loc deciziilor arbitrare in domeniul raporturilor de munca"."Pentru eliminarea abuzurilor si pentru a proteja interesele angajatilor se impune reglementarea raspunderii contraventionale a angajatorilor in cazul neeliberarii notei de lichidare. Pentru a proteja interesele angajatorilor, neexecutarea obligatiei de a depune de catre angajat la noul angajator a notei de lichidare de la vechiul angajator va atrage raspunderea disciplinara a angajatului", se mai arata in expunerea de motive.Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, cu rol decizional in acest caz.Citeste si: Munca nedeclarata se pedepseste cu amenzi pana la 200.000 de lei - legea merge la Iohannis ...citeste mai departe despre " Parlamentarii mai fac o modificare la Codul muncii, ce aduce amenzi de pana la 3.000 de lei pentru angajatori " pe Ziare.com