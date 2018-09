Pentru angajatori ca Apple, Google sau IBM, nu prea mai conteaza daca ai sau nu diploma de licenta

In timp ce unii ar putea vedea tendinta ca o coborare a stachetei, Quartz argumenteaza ca, dintr-un anumit punct de vedere, este surprinzator faptul ca multe companii inca insista ca potentialii lor angajati sa treaca mai intai pe la facultate."Calificarile academice vor fi luate in continuare in considerare si vor ramane un aspect important atunci cand evaluam candidatii in ansamblu", spunea inca din 2015, pentru Huffington Post, Maggie Stilwell, managing partner pentru talent la Ernst and Young, o alta companie aflata pe lista Glassdoor. Insa ele nu vor mai reprezenta un criteriu in functie de care vor fi filtrati candidatii inainte de a fi chemati la interviu, a precizat Stilwell.Asadar, companiile vor angaja candidati cu experienta si competentele potrivite pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Fara indoiala ca multi dintre cei care vor corespunde cerintelor vor avea diplome. Ideea este ca cei care au acumulat aceleasi cunostinte, dar pe cai informale, vor avea la randul lor o sansa.Google a observat inca de acum cativa ani ca notele obtinute la examene in facultate nu sunt un indicator foarte corect pentru performanta la locul de munca de mai tarziu.Intr-un interviu acordat publicatiei New York Times, fostul sef al departamentului HR al Google spunea ca cei "care nu merg la scoala, dar reusesc in viata, acestia sunt oameni exceptionali. Si trebuie sa facem totul pentru a-i gasi".La IBM, aproximativ 15% dintre angajatii noi din SUA nu au diplome de licenta. Potrivit CEO-ului companiei, Ginni Rometty, cursurile vocationale si experienta dobandita la locul de munca ofera o instruire mai eficienta pentru multe pozitii din sectorul tehnologiei decat patru ani de studii superioare.Facultatea ramane locul in care multi oameni vor dobandi calificari importante, dar respingerea automata a celor care au ajuns la un nivel de cunoastere similar pe o alta cale poate fi contraproductiv, mai noteaza Quartz.C.S. ...citeste mai departe despre " Pentru angajatori ca Apple, Google sau IBM, nu prea mai conteaza daca ai sau nu diploma de licenta " pe Ziare.com