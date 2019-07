Perceptia salariatilor din sanatate asupra cresterilor salariale difera semnificativ de prezentarile oficiale

Astfel, 49% dintre respondenti au indicat ca puterea de cumparare a veniturilor lor salariale a crescut in ultimii 4 ani, iar 29% dintre ei au indicat ca aceasta a scazut. "In masura in care aceasta situatie este una reala, cresterea nominala ar putea acoperi o crestere reala mult mai mica", precizeaza sursa citata.De asemenea, 50,1% dintre respondenti se declara multumiti si foarte multumiti de veniturile obtinute in raport cu munca depusa."Tabloul repartitiei raspunsurilor sugereaza o diferenta esentiala fata de modalitatea in care Guvernul a zugravit cresterile salariale. In conditiile in care jumatate dintre respondenti considera ca legea salarizarii nu este etica este evident ca aprecierile negative sunt legate de ratarea echitatii", se mai arata in comunicatul sindicalistilor din sanatate.Potrivit acestora, desi medicii sunt concentrati mai curand "pe zona multumitilor", ei au procentul cel mai mare de abtineri de la o judecare transanta a echitatii legii salarizarii, iar diferenta dintre multumiti si nemultumiti este insa de numai 1,2 puncte procentuale."In conditiile in care medicii au beneficiat de cea mai mare crestere a veniturilor salariale aceasta evaluare constituie cel mai mare semnal de alarma asupra echitatii legii salarizarii. Coroborand informatiile cu cele aferente altor cercetari aflate in curs de finalizare, consideram ca diferentele mari de venituri salariale dintre salariatii care lucreaza in diferitele categorii de spitale (determinate in special de variatia sporurilor) si existenta unor venituri salariale identice in conditiile in care contributiile fiecaruia dintre salariati sunt extrem de diferite sunt principalele cauze. Restul categoriilor de personal se situeaza la dreapta graficului, pe zona nemultumitilor", precizeaza comunicatul.Desi au beneficiat in anul 2018 de salariile prevazute pentru anul 2022, 58,4% dintre asistentele medicale sunt nemultumite de echitatea legii salarizarii si numai 22% sunt situate pe zona celor multumiti.Federatia explica aceasta evaluare negativa prin diferenta foarte mare dintre cresterea veniturilor salariale de care au beneficiat medicii si cea de care au beneficiat asistentele medicale si de faptul ca avansul real al veniturilor este cu mult mai mic decat cel promis oficial.In acest context, reprezentantii sindicalistilor din Sanatate solicita cresterea salariilor de baza la nivelul anului 2022 pentru toate categoriile de salariati cel putin la inceputul anului 2020 si eliminarea diferentelor de tratament in privinta sporurilor intre salariatii din diferitele unitati salariale, in special prin posibilitatea de a aseza intre minim si maxim sporurile pentru conditiile de munca pentru toate categoriile de salariati. Totodata, acestia cer raportarea tuturor sporurilor la salariul de baza actual si reasezarea in ierarhia grilei de salarizare a asistentelor medicale.