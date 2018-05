Dezechilibre majore pe piata muncii pana in 2021: salariile bugetarilor cresc sustinut, privatii nu tin pasul, scade competitivitatea

Pentru a raspunde la aceste intrebari, Ziare.com a selectat cateva date reprezentative din prognoza de primavara publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP).Astfel, castigul salarial mediu brut este estimat sa ajunga de la 3.256 lei, cat a fost anul trecut, la 5.190 de lei, in 2021. Cresterea este sustinuta, fiind in general de 7-8 procente, an la an. Cu o exceptie notabila: 2018 fata de 2017, cand avansul a fost de peste 21%, dupa mutarea contributiilor de la angajator la angajat, masura coroborata cu alte schimbari fiscale.Castigul salarial mediu brut - estimari CNP2017: 3.256 lei/luna2018: 4.162 lei/luna2019: 4.507 lei/luna2020: 4.841 lei/luna2021: 5.190 lei/lunaCastigul salarial mediu net va avea o evolutie similara. Dupa o crestere de 11% de la 2017 la 2018, apoi avansul va fi de 7-8% pana in 2021.Castigul salarial mediu net - estimari CNP2017: 2.373 lei/luna2018: 2.634 lei/luna2019: 2.855 lei/luna2020: 3.069 lei/luna2021: 3.293 lei/lunaObservatie: In contextul schimbarilor fiscale, salariul "pe hartie" a crescut cu peste 21% in 2018 fata de 2017, iar cel "in mana" cu doar 11%.In plus, se mareste discrepanta intre salariile brute acordate bugetarilor si celor care lucreaza la privat. Potrivit CNP, daca diferenta intre aceste categorii era de 829 de lei in 2017, ecartul creste la 1.334 de lei in 2018, apoi la 1.640 de lei in 2019, 1.673 de lei in 2020 si ajunge la 1.694 de lei in 2021.Sursa date: CNPCat despre competitivitate, indicatorul care masoara acest lucru este costul unitar al muncii, care este definit ca raport intre costul salarial total (salariul nominal plus toate costurile aferente, de la contributii sociale, pana la beneficii si plati compensatorii) si productivitatea muncii.In 2017, acesta a avut valoarea de 11, care poate fi considerata mai degraba o anomalie, daca ne uitam la faptul ca in 2016 a fost de 4,1, iar in 2018 e estimat la 4,3. Acest lucru este, de fapt, o consecinta directa a cresterilor salariale operate anul trecut, care nu au fost in concordanta cu cresterea productivitatii muncii.Costul unitar al muncii - date CNP2016: 4,1%2017: 11,3%2018: 4,3%2019: 3,1%2020: 3,0%2021: 3,1%Germania, motorul economic al Europei, aplica o strategie care ii aduce beneficii ...citeste mai departe despre " Dezechilibre majore pe piata muncii pana in 2021: salariile bugetarilor cresc sustinut, privatii nu tin pasul, scade competitivitatea " pe Ziare.com