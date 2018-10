Peste 1 milion de romani ar putea sa munceasca si nu o fac

Numarul de 1 milion exclude pensionarii si persoanele incadrate in diverse forme de educatie, conform studiului "Barometrul fortei de munca", realizat de PwC Romania pentru Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei - CDR."Pe de alta parte, prognozele oficiale pentru urmatorii 3 ani, privind legatura dintre piata muncii si cresterea PIB-ului, estimeaza un necesar de angajati de aproximativ un milion de persoane. Romania este in topul tarilor europene in ceea ce priveste procentul de populatie apta de munca, aflata in afara pietei muncii (peste 34%) fiind depasita doar de Italia si Croatia.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) considera ca obiectivele pe termen lung de crestere economica ale Romaniei pot fi afectate din cauza deficitului de forta de munca, care, in absenta unor masuri specifice in acest sens, se va adanci in cativa ani", se mai mentioneaza in studiul citat.De asemenea, analiza releva discrepante intre judetele din tara, existand judete care prospera din punct de vedere economic, dar nu mai au forta de munca disponibila, precum si judete cu numar mare de persoane care nu lucreaza. Mai mult, judete din ambele extreme exista in aproape toate regiunile de dezvoltare, ceea ce deschide posibilitatea unor solutii la nivel regional.Intr-un context demografic marcat de imbatranirea populatiei si migratia masiva, fenomene deja bine cunoscute, Barometrul propune un set de masuri, urmand exemple de bune practici din alte tari, care sa diminueze decalajul pe termen scurt.Printre aceste masuri sunt integrarea in piata muncii a unui procent cat mai mare din populatia inactiva, inclusiv incadrarea partiala a pensionarilor sau a tinerilor care studiaza, respectiv sa permita acoperirea temporara a deficitului cu resurse externe."Acest studiu subliniaza, inca o data, necesitatea implementarii unor reforme sustenabile in educatie, sanatate si infrastructura, fara de care majoritatea problemelor legate de forta de munca nu pot fi rezolvate pe termen lung", a declarat Adela Jansen, coordonatorul CDR.Mai exact, studiul releva reforma educatiei ca unul dintre elementele fundamentale ale depasirii actualei crize de forta de munca, dar si ca un instrument pentru evitarea adanciri ...citeste mai departe despre " Peste 1 milion de romani ar putea sa munceasca si nu o fac " pe Ziare.com