Peste 250.000 de contracte de munca au fost suspendate intr-o saptamana de stare de urgenta

"Urmarim zilnic evolutia contractelor, dar ne asteptam deopotriva ca, dupa aceste masuri luate de Guvern, angajatorii sa apeleze la posibilitatea creata de decizia guvernamentala si anume de a beneficia de 75% din salariul persoanelor ale caror contracte le suspenda si deci sa avem cumva o stagnare a evolutiei lucrurilor.Ele intr-adevar arata o crestere fata de cele 200.000 pe care le anuntam joi, dar erau inainte ca Guvernul sa anunte masurile pe care le cunoastem. Deci, ma astept ca acest numar sa nu evolueze radical, dar daca se va intampla Guvernul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de reactiile pe care le primeste", a spus Violeta Alexandru, la Digi24.Intrebata cate contracte au fost suspendate pana in prezent, ministrul Muncii a spus ca acum sunt putin peste 250.000, insa luni dimineata va avea o informare completa.Ea a adaugat ca orice tip de sprijin pe care oamenii il cer este analizat de echipa guvernamentala, astfel incat sectoarele care au nevoie de un sprijin suplimentar fata de ceea ce s-a decis deja sa poata beneficia de acest lucru."Pentru moment speram ca masurile noastre sa fie cunoscute cat mai larg in tara astfel incat oamenii sa isi pregateasca documentele. Lucrez cu ANOFM pentru a-si organiza procedurile, astfel incat sa raspundem rapid solicitarilor pe care le vom primi", a mentionat Alexandru.Ministrul Muncii a precizat ca isi doreste ca masurile sa fie popularizate si oamenii sa beneficieze cat mai larg de sprijinul oferit de Guvern."Eu vreau ca acestea sa fie popularizate si oamenii sa beneficieze cat mai larg de sprijinul oferit de Guvern pe ceea ce se numeste somaj tehnic, adica pentru acoperirea costurilor pentru angajatii carora le suspenda temporar activitatea si in functie de cum evolueaza lucrurile suntem pregatiti sa sprijinim in continuare in moduri complementare la aceasta prima masura pe toti cei care au nevoie de Guvern. Guvernul este receptiv la toate semnalele pe care le primeste", a spus ministrul Muncii.Pe 20 martie, Violeta Alexandru spunea ca un numar de 200.000 de contracte de munca au fost suspendate la nivelul acestei saptamani, dar ca se asteapta la o cifra de 300.000 - 400.000 pentru aceasta perioada.