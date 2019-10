Peste 37.000 de profesionisti IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani; deficitul este de circa 15.500 de persoane/an (studiu)

Conform cercetarii "Scaling Up", cea mai importanta bariera identificata de 6 din 10 companii din Romania se refera la complexitatea abilitatilor din piata. De asemenea, circa 50% dintre companiile intervievate sustin ca sunt limitate de asteptarile salariale, care tind sa fie mai mari decat abilitatile identificate. Din punct de vedere al satisfactiei legat de pregatirea profesionala a oamenilor, companiile sunt multumite.In ceea ce priveste planurile de crestere ale companiilor IT din Romania, acestea vizeaza un salt de 17,5%, in urmatorii trei ani.Potrivit datelor studiului intocmit de Codecool si Brainspotting, 15.467 de oameni lipsesc din industria IT in fiecare an, insa datele nu includ absolventii de facultate. Pe acest fond, s-a ajuns la concluzia ca 37.031 de profesionisti IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani, dintre care 30% sunt in SUA si Canada, 60% in Europa (13% numai in Marea Britanie), iar restul de 10% in tari asiatice si in alte zone.Citeste si: Michael Tsamaz, seful OTE: In Romania avem cei mai buni specialisti IT din toata Europa.Majoritatea companiilor din Romania (80%) completeaza extrem de mult si de bine sistemul educational, iar jumatate din totalul acestora se concentreaza pe campanii de a educa angajatii si au parteneriate cu universitatile. Totodata, 40% dintre acestea se concentreaza pe recrutari de absolventi.In viziunea a 9 din 10 lideri care activeaza in industria IT din Romania, curicula educationala trebuie adaptata cu realitatea zilelor noastre. In plus, 60% dintre companii considera ca trebuie crescut numarul de absolventi, un procent similar fiind de parere ca trebuie mentinuta scutirea de taxe.In timp ce 50% dintre companii vor sa fie incurajata reconversia profesionala, pentru 40% este importanta incurajarea IT-istilor de a se intoarce in tara.Studiul Codecool si Brainspotting a fost realizat pe un esantion de 47 de lideri din industria IT, in perioada aprilie - iunie 2019.Reprezentanti din mediul public si privat, ce activeaza in domeniul IT, participa marti la o conferinta privind evolutia pietei de profil din Romania, organizata la Bucuresti. ...citeste mai departe despre " Peste 37.000 de profesionisti IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani; deficitul este de circa 15.500 de persoane/an (studiu) " pe Ziare.com