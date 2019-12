Piata muncii se schimba: Angajatii ar renunta la o parte din bani pentru timp liber si dezvoltare profesionala

In acelasi timp, angajatii care lucreaza in domeniul tehnologiei ar renunta chiar la un procent mai mare din salariu, respectiv 12,4%, in contul unor cursuri de perfectionare sau daca ar avea un program de lucru flexibil.Potrivit sondajului, 92% dintre candidati spun ca au experimentat practici slabe de recrutare la un moment dat in cariera, peste 60% aratandu-se nemultumiti fie pentru ca procesul de recrutare a durat mai mult de o luna, fie pentru ca recrutorii au intrerupt fara explicatii orice comunicare.In acest context, aproape jumatate dintre cei care aplica pentru un loc de munca (49%) si care lucreaza in sectoare cu o cerere ridicata precum tehnologia, bancile si energia au spus ca sunt mai dispusi sa refuze un job din cauza procesului de recrutare. De asemenea, 56% dintre respondenti au aratat ca descurajeaza alte persoane sa aplice la astfel de companii.Mai mult de o treime (37%) dintre cei chestionati sustin ca oportunitatile de perfectionare drept cel mai important factor in decizia de accepta un nou loc de munca, dupa compensatia financiara. In acelasi procent, candidatii ar ceda din salariu in schimbul unor programe de invatare si imbunatatire a competentelor.Conform cercetarii, jumatate dintre persoanele care isi cauta un nou loc de munca ar renunta la 11,7% din salariu, in medie, daca ar primi o flexibilitate mai mare a programului de lucru.Studiul PwC releva, totodata ca 62% dintre candidati au declarat ca este mai probabil sa aplice pentru un loc de munca intr-o companie care se angajeaza deschis sa imbunatateasca diversitatea si incluziunea, iar 44% spun ca sunt deschisi sa utilizeze optiuni de automatizare si tehnologie ca sa obtina informatii in timpul procesului de recrutare si 65% si-ar dori o aplicatie de unde sa afle stadiul procesului de recrutare.Peste trei sferturi (78%) din totalul persoanelor intervievate au asteptari ca procesul de recrutare sa fie clar cu privire la modul de utilizare a datelor cu caracter personal.PwC este o retea de firme prezenta in 158 de tari cu mai mult de 276.000 de profesionisti ce ofera servicii de calitate in domeniul auditu ...citeste mai departe despre " Piata muncii se schimba: Angajatii ar renunta la o parte din bani pentru timp liber si dezvoltare profesionala " pe Ziare.com