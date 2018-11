Prima reactie de la Comisia Europeana dupa propunerile lui Teodorovici legate de limitarea dreptului de munca in UE

"- De regula, nu comentam comentarii- Libera circulatie a angajatilor este un drept fundamental in UE, unul dintre pilonii pietei interne prevazut in tratate si, conform studiilor, dreptul de care europenii se bucura cel mai mult.- Pozitia Comisiei Europene a fost clara inca de la inceputul acestui mandat: crearea unei piete interne mai echitabile si cu o integrare mai profunda reprezinta o componenta esentiala pentru construirea unei Europe mai sociale. Pentru a functiona in mod adecvat, mobilitatea fortei de munca trebuie sa se bazeze pe reglementari clare, corecte si aplicabile, spre exemplu, prin consacrarea principiului remuneratiilor egale pentru munca egala, realizata in pozitii similare de catre angajatii detasati.- In acelasi timp, prin intermediul pilonului european al drepturilor sociale, UE si-a asumat angajamentul de a asigura conditii de lucru si de trai mai bun in intreaga Uniune, in contextul provocarilor, precum imbatranirea cetatenilor, globalizarea si digitalizarea", se arata in pozitia Comisiei Europene, transmisa prin Christian Wigand, purtator de cuvant.Amintim ca Eugen Teodorovici a declarat, marti, ca le-a propus ministrilor de Finante din Uniunea Europeana ca fiecarui muncitor sa ii fie limitat dreptul de a lucra intr-o tara, respectiv sa se poata face doar pe o anumita perioada.Oficialul de la Finante a sustinut ca a ridicat problema aceasta la nivelul colegilor sai, ministrii de Finante din Europa."Limitarea dreptului de a lucra. In ce sens? Iar vad stiri ca Teodorovici vrea sa reformeze Europa. Nu domnule, permisul de munca sa fie acelasi ca si timp, in toate statele. Nu ai voie dupa primul permis, sa-ti reinnoiesti dreptul de munca, ca sa fii obligat sa migrezi, in Europa.Asa, daca se duce in Germania si tot primeste drept de munca, nu o sa se intoarca cel care lucreaza in Germania in veci in Croatia, Romania sau de unde a plecat. Este o masura discutata. Maxim cinci ani si La revedere, dupa aceea te duci in alta tara si iti cauti loc de munca", a afirmat ministrul Finantelor Publice.De asemenea, Teodorovici a precizat ca, spre deosebire de tarile din Vest care au nevoie de o schema contra somajului, tarile din Est, inclusiv Romania au ne ...citeste mai departe despre " Prima reactie de la Comisia Europeana dupa propunerile lui Teodorovici legate de limitarea dreptului de munca in UE " pe Ziare.com