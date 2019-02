Rata somajului la nivel mondial a revenit la valoarea de dinaintea crizei din 2008

In 2018, la nivel mondial erau 172 de milioane de someri, ceea ce corespunde unei rate a somajului de 5%, fata de 5,1% in 2017, se arata in raportul anual publicat miercuri de ILO, o organizatie care depinde de ONU."Este remarcabil ca a fost nevoie de un singur an pentru ca rata mondiala a somajului sa creasca de la 5% in 2008 la 5,6% in 2009, in timp ce pentru revenirea la nivelul de dinainte crizei financiare a fost nevoie de noua ani", subliniaza ILO.Potrivit prognozelor ILO, rata somajului la nivel mondial ar urma sa se stabilizeze la 4,9% in 2019 si 2020, daca economia mondiala va reusi sa evite o recesiune majora."Cu toate acestea, prognozele cu privire la rata somajului sunt foarte incerte, avand in vedere riscurile economice, financiare si geopolitice. Exista deja semne de inrautatire a perspectivelor economice mondiale, asa cum o dovedeste revizuirea in scadere a estimarilor FMI", avertizeaza Organizatia Internationala a Muncii.Chiar si in absenta unei recesiuni, cresterea populatiei globului va antrena in mod inevitabil o crestere a numarului de someri (pana la 173,6 milioane in 2019 si la 174,3 milioane in 2020), iar piata muncii nu va reusi sa ii absoarba pe toti noii intrati.In raportul sau anual, ILO subliniaza de asemenea dificila reducere a diferentei intre rata de participare a barbatilor (75%) si cea femeilor (48%), in special in tarile arabe, in Africa de Nord si Asia de Sud. "Dupa o perioada de imbunatatire rapida care a durat pana in 2003, progresele pentru reducerea diferentelor intre rata de participare a barbatilor si femeilor au incetinit", spune ILO.O alta problema mentionata in raport este persistenta muncii informale (nedeclarate), cu doua miliarde de muncitori inclusi in aceasta categorie."Faptul ca ai un loc de munca nu garanteaza intotdeauna o viata decenta. Dovada, 700 de milioane de persoane traiesc intr-o situatie de extrema saracie sau de saracie moderata, chiar daca au un loc de munca", a subliniat directorul Departamentului de cercetare de la ILO, Damian Grimshaw.In ceea ce priveste Europa de Est, numarul persoanelor angajate ar urma sa scada cu 0,7% atat in 2019 cat si in 2020. Cu toate acestea, ILO subliniaza ca avand in vedere ca forta de munca va scadea intr-un ritm mai rapid, cu 1% in perioada 2018-2020, rata somajului va scadea in intervalul de prognoza, continuand un trend care a inceput in 2014.