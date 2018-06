Rectorul de la Politehnica: Romania are nevoie de 400.000 de ingineri. Exista supraproductie de economisti, de absolventi de Drept

"5,8% din PIB al Romaniei este astazi generat de industria IT, in care lucreaza circa 200.000 de ingineri. Tot pe o schimbare pe care PSD a facut-o acum foarte multi ani, in momentul in care a scutit de impozit pe cei care lucreaza in IT, softistii in mod special si, evident, cu dezvoltarea universitatilor tehnice, a facultatilor de specialitate in toate regiunile tarii.Cifrele oficiale spun ca in urmatorii 10 ani - cifre asumate si de Guvern, camerele de comert si sindicate - ca ne trebuie intre 300.000 si 400 000 de ingineri pentru dezvoltarea economica. Acestea sunt cifrele in conditiile in care Romania nu mai este demult - imi pare rau, e normal sa spunem adevarul - tara din 1990, care avea forta bine calificata de munca si ieftina - asa era cunoscuta Romania pana prin 2000.Forta de munca nu mai este nici ieftina, nici calificata si nici suficienta, pentru ca un numar important de tineri nu mai sunt in Romania, au plecat demult. Si foarte multi tineri pleaca inca din Romania - deja nivelul deciziei scade. (...) In IT, acum, pleaca mai putini, dar continua sa plece si pleaca oameni foarte valorosi", a detaliat Mihnea Costoiu, sambata, la Scoala Politica a TSD care se desfasoara la Neptun.Pe de alta parte, rectorul UPB a adaugat ca in Romania exista "o supraproductie de economisti, de absolventi de stiinte juridice, de absolventi de comunicare"."Si refuzam sa privim adevarul din varii motive. (...) Dezbaterea nu trebuie pornita din zona politica, nu cred ca decizia, chiar daca va fi asumata politic, ea trebuie sa plece de la 'firul ierbii', adica de la zona economica.Trebuie sa-i punem in dezbatere pe cei care au nevoie de aceste schimbari, de mediul economic in general si ei sa solicite aceste schimbari. Si in acesti ani, nu ma feresc sa spun, ne-am asumat decizii care erau necesare, dar pe care le-am comunicat prost si pe care ni le-am asumat inutil - vezi Pilonul II de pensii.Chiar daca e o decizie importanta, din punct de vedere comunicational, am pierdut foarte mult si cred ca vom pierde si din dezbaterea cu universitatile. Desi toate datele partidului, tot ce s-a prezentat este real, lumea a perceput ca vrem sa-l nationalizam, ceea ce a creat o presiune puternica asupra partidului. (...) Trebuie sa fundamentam deciziile noastre, venite si d ...citeste mai departe despre " Rectorul de la Politehnica: Romania are nevoie de 400.000 de ingineri. Exista supraproductie de economisti, de absolventi de Drept " pe Ziare.com