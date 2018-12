Romania devine centru european de pregatire a absolventilor de IT pentru a lucra in Japonia

Parteneriatul reprezinta o initiativa de pregatire a absolventilor de IT atat din Romania, cat si din intreaga Europa, pentru recrutarea pe piata muncii din Japonia.Mai precis, Human Resocia va organiza seminare dedicate limbii si culturii nipone in cadrul facultatilor de IT partenere si va oferi contracte de munca absolventilor din IT cu durata de pana la trei ani.Proiectul debuteaza in Romania, urmand sa acopere intregul continent, iar tara noastra va functiona drept centru de operatiuni. Mai mult, companiile japoneze inrolate in program vor onora contributiile aferente contractelor de munca atat in Japonia, cat si in Romania, pentru fiecare angajat in parte.Alegerea Romaniei drept centru de operatiuni pentru Europa vine in contextul unei excelente relatii diplomatice intre cele doua tari, a ritmului accelerat de crestere economica inregistrat de tara noastra, precum si a potentialului pe zona de IT.Programul aduce beneficii IT-istilor europeni prin prisma tehnologiilor de ultima ora la care vor avea acces si a proiectelor complexe in care vor fi implicati, dar si Japoniei, sustinand obiectivul de acoperire a deficitului de forta de munca din aceasta industrie.Wise Finance Solutions va functiona in cadrul programului drept companie de consultanta care cunoaste diferentele de limba, cultura si conventii dintre cele doua tari, oferind suport activ pe partea de organizare a centrelor de predare, de selectie si indrumare a aplicantilor.De asemenea, compania va functiona ca un liant intre Human Resocia si mediul academic autohton, acest rol urmand sa fie extrapolat in restul tarilor care vor adera la program."Este o oportunitate deosebita pentru Romania si pentru tanara generatie din tara noastra. Absolventii din IT nu doar ca vor avea ocazia de a se forma profesional in Japonia, avand acces la cele mai noi tehnologii din domeniu ci, mai mult, vor avea oportunitatea de a isi pune o amprenta solida in industria locala si, de ce nu, chiar in societate", declara Bogdan Hossu , fondator Wise Finance Solutions.Despre Human ResociaHuman Resocia este o companie fondata in 1988, in Japonia, si ofera servicii de recrutare si outsourcing. Compania are o retea de peste 28 de centre in Japonia, dar a inceput sa recruteze forta de munca ...citeste mai departe despre " Romania devine centru european de pregatire a absolventilor de IT pentru a lucra in Japonia " pe Ziare.com