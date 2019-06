Romania inregistreaza cea mai mare crestere a costului fortei de munca din Uniunea Europeana

Costul orar al fortei de munca a crescut in primele trei luni din acest an cu 2,6% in Uniunea Europeana si cu 2,4% in zona euro, comparativ cu perioada similara din 2018. In trimestrul patru din 2018 s-a inregistrat un avans de 2,8% in UE si de 2,3% in zona euro.In primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat in Romania (16,3%) si Bulgaria (12,9%), singurul declin fiind in Grecia (minus 0,2%).In primul trimestru din 2019, avansul costurilor cu forta de munca in Romania se datoreaza in principal cresterii cu 23,5% a costului orar al fortei de munca in domeniul non-business.Pe sectoare ale economiei, in Romania costul orar cu forta de munca a crescut cu 18,6% in constructii, cu 12,7% in industrie si cu 13,5% in servicii.