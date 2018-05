Romania trece prin cea mai grava criza de forta de munca din istoria recenta - analiza Keysfin

Dupa ce s-au razboit pe salarii si facilitati, multe companii au trecut la o alta strategie - acum isi pregatesc singure viitorii angajati, inca de pe bancile scolii, arata o analiza Keysfin. Aceasta releva ca Romania a ajuns sa treaca prin cea mai grava criza de forta de munca, dupa ce muncitorii calificati au plecat sa lucreze in afara tarii pentru salarii mai mari, in timp ce in tara productivitatea muncii este inca redusa, iar firmele evita sa investeasca foarte mult in angajati."Va mai amintiti de 1 Mai de pe vremea Epocii de Aur? Televiziunea ne prezenta reportaje cu batalioane de muncitori, in salopete, specializati in diverse industrii, focusati pe indeplinirea planului cincinal stabilit de Nicolae Ceausescu. Dincolo de propaganda, cert este ca Romania acelor ani nu ducea lipsa de forta de munca. Toata lumea era obligata sa aiba un loc de munca, iar scolile profesionale scoteau absolventi pe banda rulanta. 30 de ani mai tarziu, 1 Mai nu mai e deloc privita drept Ziua Internationala a Muncii. A devenit mai mult o sarbatoare turistica, in care Litoralul, pensiunile de la munte, iesirile la gratar in padure au ajuns sa fie in prim-plan. Muncitorii de odinioara fie s-au pensionat, fie au plecat in Occident in cautarea unei vieti mai bune", arata analiza.Oficialii companiei spun ca asa s-a ajuns ca Romania sa treaca prin cea mai grava criza de forta de munca din istoria recenta."Firmele vor sa se extinda, economia isi tureaza motoarele insa risca sa le caleze, pe fondul accesului tot mai scump la bani - benzina economica, si a lipsei acute de forta de munca", spun analistii.Recrutarea, o adevarata provocarePotrivit unei analize realizata de KeysFin, recrutarea in Romania a devenit o adevarata provocare. Interesul in crestere al angajatorilor a facut ca piata de HR sa creasca semnificativ in ultimii ani, de la 2,06 miliarde de lei in 2012 la 3,6 miliarde de lei in 2017.Numarul firmelor de recrutare (CAEN 7810, 7820, 7830) a avansat sustinut, cu aproape 20%, de la 2.685 in 2012 la 3.192 de companii in 2016, iar profitul net al acestora aproape s- a dublat in acest interval, la 222,8 milioane de lei. In 2017, potrivit datelor preliminarii, profitabilitatea firmelor a atins nivelul de 255 milioane de lei.Cresterea interesului pentru acest segment economic a dus to ...citeste mai departe despre " Romania trece prin cea mai grava criza de forta de munca din istoria recenta - analiza Keysfin " pe Ziare.com