Romania va mai avea doar 8 milioane de oameni in varsta de munca, pana in 2070. Avem deja localitati unde raportul dintre varstnici si tineri este de 6 la 1

"Pe ansamblul perioadei 1990-2018, am pierdut prin spor natural, sold natural, un milion de persoane. Suntem in al treizecilea an cu spor natural negativ. In acelasi interval, am pierdut prin emigrare definitiva 2,6 milioane de persoane. Emigrarea temporara tinde sa devina un fenomen de amploare. Ultimele cifre de care am dispus indicau, pentru anul 2017, un numar de 219.000 persoane (emigrate temporar, n.red.) In prezent, probabilitatea ca decizia de emigrare temporara sa se transforme in emigrare definitiva este din ce in ce mai mare, mai ales in cazul tinerilor", a afirmat reprezentanta INCE.Luminita Chivu a facut aceste declaratii in contextul publicarii studiului "Analiza cantitativa si calitativa a pietei muncii in Romania", comandat de Confederatia Patronala Concordia si realizat de KPMG si de INCE."Studiul nostru si-a propus sa identifice cauzele tensiunilor existente in prezent pe piata muncii, din perspectiva ofertei si din perspectiva cererii de forta de munca. Din perspectiva ofertei de forta de munca, analizele noastre au relevat ca trendul descendent din ultimele 3 decenii este contrar evolutiilor majore de la nivelul Uniunii Europene. Practic, suntem in situatia in care intrarile in ocuparea fortei de munca sunt din ce in ce mai mici comparativ cu iesirile din randul populatiei in varsta de munca", a constatat reprezentanta INCE.Acesta a atras atentia ca, desi rata totala a somajului este redusa in Romania, totusi, "in randul tinerilor, suntem pe primele locuri din UE in ceea ce priveste rata somajului, cu 18,3%".De asemenea, aproape jumatate din tinerii romani intentioneaza sa emigreze, a aminitit Luminita Chivu."Un studiu realizat in toate statele membre, Use Mobility, ale carui rezultate au fost publicate la Parlamentul European, anul trecut, releva ca 47% dintre tinerii romani cu varste intre 16-35 ani intentioneaza sa emigreze in urmatorii 5 ani", a declarat directorul INCE.Aceasta a dezvaluit ca exista localitati in Romania unde raportul dintre varstnici si tineri ajunge la 6/1."Raportul dintre numarul de persoane in varsta de 65 de ani si peste si tinerii sub 15 ani variaza intre 2,01/1 in judetul Teleorman si 0,8/1 in Ilfov. Luand un exemplu din cele 78 de unitati administrativ-teritoriale - comune, orase, municipii - din judetul Alba, avem localitati cum e Ohaba, unde avem un raport de 6,1/1, deci 6 varstnici la un tanar sub 15 ani", a declarat Luminita Chivu.Aceasta a amintit si proiectiile luate in calcul de Comisia Europeana pentru urmatorii 50 de ani in Romania."Din perspectiva proiectiilor si scenariilor de evolutie, acestea sunt structurate pe doua paliere. O data vorbim de evolutiile pana la nivelul anului 2070, avand la baza cifrele furnizate de Comisia Europeana si pe de alta parte un scenariu propriu, pentru urmatorii 5 ani, in care incercam sa furnizam o cifra concreta privind deficitul de forta de munca in Romania. Conform datelor furnizate de Comisia Europeana, trendul populatiei totale este unul descendent accentuat, populatia in varsta de munca scade de la 13 milioane la 11 milioane in 2030, 8 milioane in 2070. Trendul populatiei ocupate si trendul numarului de pensionari se egalizeaza practic la nivelul anilor 2050, 2060 si 2070. Corespunzator, rata de dependenta intre cele doua categorii este in crestere, avem un raport de 1/1 intre numarul de persoane ocupate si numarul de pensionari pentru orizontul 2050-2060-2070. Prognoza noastra privind proiectia deficitului cantitativ al fortei de munca pentru perioada 2019-2023 are la baza scenarii privind echilibrul dintre cererea si oferta de forta de munca. (...) Deficitul evolueaza de la 308.000 la 549.000 in anul 2023. Vorbim aici de deficit cantitativ. La acest deficit se adauga si problemele de deficit calitativ", a incheiat Luminita Chivu.