Romanii, pe ultimul loc in UE la participarea la programele de educatie sau formare profesionala

In 2016, cea mai ridicata rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala se inregistra in Olanda (64,1%) si Suedia (63,8%).In Austria, Ungaria, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Franta si Germania, rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala era cuprinsa intre 50% si 60%.Cele mai scazute rate de participare la programele de educatie sau formare profesionala se inregistrau in Bulgaria (24,6%), Grecia (16,7%) si Romania (7%).Adultii participa in principal la programe de educatie non-formala, precum cursuri de pregatire profesionala care au legatura cu locul de munca, acestea fiind cele mai multe, precum si la cursuri de cultura generala sau deprinderi de viata, care sunt organizate in afara sistemului de educatie formala.La nivelul Uniunii Europene, 42,6% dintre adulti au luat parte la programe de formare profesionala (training) non-formale in 2016, comparativ cu 5,8% dintre adulti care au participat la programe de educatie profesionala formale.In Romania, 5,6% dintre adulti au luat parte la programe de formare profesionala non-formale in 2016, comparativ cu 1,7% dintre adulti care au participat la programe de formare profesionala formale.