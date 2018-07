Romanii pleaca la munca in strainatate, asa ca Ministerul Muncii vrea sa dubleze numarul de muncitori straini

"Propunem suplimentarea cu 5.200 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania in anul 2018 pentru cele doua categorii de lucratori - permanenti si detasati - sens in care propunem modificarea articolului unic lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2018, dupa cum urmeaza: a) lucratori permanenti - 8.000; b) lucratori detasati - 2.400", se mentioneaza in Nota de fundamentare a unui proiect de hotarare publicat pe site-ul ministerului.Prin HG 946/2017, contingentul stabilit pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca din Romania era: lucratori permanenti - 4.000, lucratori detasati - 1.200, persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 700; lucratori inalt calificati - 500; lucratori sezonieri - 400; lucratori stagiari - 100; lucratori transfrontalieri - 100.Conform informatiilor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrari, in perioada 1 ianuarie - 3 mai 2018, au fost eliberate 2.255 avize de angajare/detasare, si anume: lucratori permanenti - 1.688; lucratori detasati - 523; persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 7; lucratori inalt calificati - 32; lucratori sezonieri - 2; lucratori stagiari - 4.Potrivit aceleiasi institutii, in perioada similara a anului trecut, au fost eliberate 1.045 avize de angajare/detasare (lucratori permanenti - 847; lucratori detasati - 137; lucratori inalt calificati - 57; persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 4)."Totodata, potrivit celor comunicate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in comparatie cu anul 2017, in anul 2018 se observa o crestere cu 54% a numarului de avize de munca eliberate (numarul avizelor de angajare pentru lucratori permanenti eliberate in 2018 s-a dublat fata de aceeasi perioada a anului 2017).Raportat la numarul cererilor de eliberare a avizelor de munca depuse in perioada sus mentionata, se constata ca, in anul 2018, acestea au crescut cu 55% - 1.385 cereri primite in perioada 01.01.- 03.05.2017 si 3.124 cer ...citeste mai departe despre " Romanii pleaca la munca in strainatate, asa ca Ministerul Muncii vrea sa dubleze numarul de muncitori straini " pe Ziare.com