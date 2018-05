Sase lucruri pe care sa le faci dimineata pentru a fi productiv toata ziua, recomandate de un specialist in neurostiinte

Traim intr-o lume in care atentia ne este deturnata la tot pasul de la activitatile cu adevarat importante, dar, cu cateva ajustari simple ale ritualului de dimineata, ne putem imbunatati semnificativ functia cognitiva, scrie specialistul in neurostiinte Tara Swart in FastCompany."Ca specialist in neurostiinte, incerc sa urmez in fiecare zi aceste obiceiuri pentru a functiona la o capacitate mintala maxima", sustine Tara Swart, care prezinta pas cu pas ghidul pentru un inceput de zi optim.Pasul 1: Incearca sa dormi opt ore pe noapteNu poti functiona la capacitate maxima, daca nu dormi suficient. Un somn de mai putin de sapte, opt ore de somn pe noapte (peste opt ore poate avea efecte negative pentru unii oameni) poate afecta functionarea glandei pituitare, care reglementeaza hormoni importanti responsabili de aspecte precum apetitul, dispozitia si vigilenta. Poate ca nu vei reusi intotdeauna sa respecti aceasta regula, dar un prim pas important este sa faci din ea un obiectiv pe care sa incerci sa il atingi, asigua Tara Swart.Citeste si: Dormi mai putin de opt ore pe noapte? Vezi care sunt consecintele grave la care te expuiPasul 2: Hidrateaza-te inainte de orice altceva, dar nu cu cafeaCel mai rau lucru pe care poti sa-l faci pentru creierul si corpul tau este sa bei cafea imediat ce te-ai trezit. Daca inca te simti obosit dimineata, inseamna ca esti deshidratat, iar cafeaua actioneaza ca un diuretic, ceea ce inseamna ca te va deshidrata si mai tare.Specialistul recomanda sa ne incepem ziua cu un pahar cu apa, cu o cana fierbinte de apa cu lamaie sau chiar cu un ceai de turmeric. Acesta din urma contine curcumin, care poate imbunatati memoria si puterea de concentrare si este si mai eficient in amestec cu ceaiul verde, care contine mai putina cofeina decat cafeaua, si cu o lingura de ulei de cocos.Pasul 3: Fa cateva exercitii de stretchingExercitiile fizice usoare reprezinta o modalitate excelenta de a-ti trezi mintea si muschii, ne asigura Tara Swart, care ne ofera si un exemplu de astfel de exercitiu: stai pur si simplu intins pe podea, cu picioarele sprijinite de perete - acest lucru va imbunati circulatia sangelui si va redistribui substantele hranitoare catre jumatatea superioara a corpului.Pasul 4: Mediteaza timp de 12 minuteEste un ritual urmat de multi lideri de succes, sustine specialistul. Meditatia de tip min ...citeste mai departe despre " Sase lucruri pe care sa le faci dimineata pentru a fi productiv toata ziua, recomandate de un specialist in neurostiinte " pe Ziare.com