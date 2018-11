Siegfried Muresan: Limitarea dreptului romanilor de a lucra in UE incalca tratatele europene

El afirma ca libertatea romanilor de a studia si de a lucra in Europa a fost obtinuta prin aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana si nu trebuie pusa sub semnul intrebarii de niciun om politic."Oameni buni, ministrul Teodorovici vrea sa limiteze dreptul romanilor de a calatori si de a lucra in UE. Libertatea de miscare, de a lucra si a studia oriunde in Europa este o libertate fundamentala pe care poporul roman a obtinut-o prin aderarea la UE. Pentru ca romanii sa poata lucra fara permis de munca in toate statele membre, a trebuit sa treaca 7 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. De aceea, libertatea de miscare nu trebuie pusa sub semnul intrebarii de niciun om politic", afirma Siegfried Muresan intr-o postare pe Facebook Romanii care lucreaza acum in strainatate au plecat din tara din cauza saraciei, mai spune europarlamentarul, precizand ca ministrul de Finante nu le poate lua sansa de a duce o viata mai buna in alta tara."Romanii care traiesc acum in Diaspora au plecat din cauza saraciei, nu de placere. Obligatia ministrului de Finante si a Guvernului Romaniei este sa creeze oportunitati pentru romani in tara, nu sa le interzica sansa de duce o viata mai buna in alta parte daca ei nu au fost in stare sa le ofere mai multe oportunitati in Romania", subliniaza Siegfried Muresan.Potrivit acestuia, propunerea lui Teodorovici incalca tratatele europene, iar negocierile pentru Brexit au dovedit ca UE nu va renunta niciodata la libertatea de miscare a cetatenilor sai."Guvernul trebuie sa atraga investitori care sa creeze locuri de munca bune in tara. Pentru asta, trebuie sa dezvolte infrastructura, sa construiasca autostrazi si sa modernizeze liniile de cale ferata. Trebuie sa intareasca economia si sa ofere un cadru fiscal bun pentru investitori.Sunt sigur ca ministrii de Finante ai celor 27 de state membre si-au pus mainile in cap cand l-au auzit pe ministrul Finantelor din tara care va prelua presedintia UE ca propune lucruri care incalca tratatele europene.Negocierile pentru Brexit au dovedit ca UE nu va renunta niciodata la libertatea de miscare a cetatenilor sai. Nici macar de dragul lui Teodorovici. Europa este un proiect al libertatii, nu al interdictiilor de tip PSD - Teodorovici", completeaza Siegfried Muresan....citeste mai departe despre " Siegfried Muresan: Limitarea dreptului romanilor de a lucra in UE incalca tratatele europene " pe Ziare.com