Stefan Mandachi dezvaluie costurile angajarii unui strain in Romania: Cu romanii, e mult mai ieftin!

Intr-o lunga postare pe Facebook , ilustrata cu fotografia lui John Wayne si citatul "Viata e grea, mai ales daca esti prost" (foto), Mandachi arata costurile angajarii unui cetatean extra-comunitar in Romania."Tu stii cat costa sa aduci UN SINGUR cetatean strain sa lucreze intr-o companie romaneasca?1. intermedierea, care poate varia intre 1.400 euro si 2.500 euro2. costul propriului angajat care se ocupa de recrutare (selectia consuma uriase cantitati de timp pentru resursele umane, care lucreaza pe bani, nu pe surcele)3. inchiriere apartament + utilitati 400 euro/luna (eu atat platesc pentru ei in Brasov, dar pot sta mai multi in el)4. taxa permis sedere la imigrari, 100 euro (numai cand stii ca trebuie sa suni la "imigrari", te apuca transpiratiile)5. aviz de munca de la imigrari, 100 euro6. avion, 500 europeni7. training pentru ca nu cunosc o boaba de romana8. acomodare etc", scrie omul de afaceri.In continuare, suceveanul declara ca isi doreste sa lucreze cu romani, pentru "e mult mai ieftin si raman cu bani. Toate liniutele de mai sus nu se aplica daca lucrezi cu romani"."Dar de unde sa-i luam daca Statul roman i-a alungat si acum ne pune bir ca sa nu-i putem recupera si repatria? Daca Statul ar introduce o politica nationala de repatriere, banii astia ar putea ajunge tot la romani", acuza intreprinzatorul.Pe de alta parte, Mandachi sustine ca este "stresant si complicat sa integrezi un strain sa lucreze printre romani" si, de aceea, il intelege si pe patronul din Ditrau.Omul de afaceri anunta ca si-a pus avocatii sa sune la Ditrau, la respectivul angajator, "sa stabilim daca si cum facem transferul" si a aflat ca "omul nu mai vrea sa renunte la oamenii lui. Trece si el prin chinurile clasice ale angajatorului roman: se trezeste ca n-are cu cine lucra. Vede si el in ce hal au adus TOATE GUVERNELE piata fortei de munca din Romania".La randul sau, Mandachi are doar 3 angajati din Sri Lanka, din 600. Acestia trei lucreaza in Brasov."Nu-i cunosc inca. N-am ajuns in Brasov de aproape un an. Stiti de ce? Pentru ca am imbatranit pe drumul dinspre Bacau-Onesti-Brasov cu 40 km/h, printre vai, dealuri si curbe. Da, stiu ca asta nu mai conteaza...Baietii sun ...citeste mai departe despre " Stefan Mandachi dezvaluie costurile angajarii unui strain in Romania: Cu romanii, e mult mai ieftin! " pe Ziare.com