Telekom Romania da afara aproape 700 de angajati. Sindicalistii acuza abuzuri

Din numarul posturilor ce urmeaza a fi restructurate, 438 de pozitii vor fi din cadrul Telekom Romania Communications S.A., respectiv 254 de pozitii din cadrul Telekom Romania Mobile Communications S.A.."In urma cu doi ani, Telekom Romania a initiat un program de transformare pentru a reduce complexitatea proceselor, prin redefinirea modelului operational, avand ca scop imbunatatirea interactiunii cu clientii sai, prin digitalizare si simplificare.Continuarea procesului de transformare asigura cresterea pe termen lung a grupului de companii, in contextul dezvoltarii rapide a tehnologiei, al unei piete puternic concurentiale, precum si al schimbarilor globale la nivelul modelelor de afaceri, care afecteaza indeosebi companiile de tehnologie.Pozitiile care urmeaza sa fie restructurate vor fi decise pe baza obiectivelor de business ale companiei, in linie cu strategia de simplificare si digitalizare", precizeaza Telekom intr-un comunicat remis joi.In cadrul procesului de restructurare, Telekom Romania sustine ca va aplica masurile de protectie sociala, in conformitate cu legislatia in vigoare, iar evaluarea performantei va fi utilizata drept criteriu in departajarea angajatilor care ocupa pozitii similare."Reducerea complexitatii proceselor interne identificate si a portofoliului de produse si servicii conduce la schimbari in structura echipelor din cadrul organizatiei, necesare pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale companiei.Optimizarea proceselor, automatizarea si introducerea de roboti intr-o serie de procese interne sunt cateva dintre prioritatile companiei in toate ariile operationale, cu progrese semnificative pana acum in ariile de IT, Tehnologie, Financiar si Logistica.In cadrul procesului de transformare, Telekom Romania si-a simplificat portofoliul de servicii si a lansat o serie de initiative care sa imbunatateasca experienta clientilor, cu accent pe interactiunea digitala", noteaza compania.Potrivit sursei citate, Telekom Romania va continua sa puna accent pe cresterea vanzarilor prin intermediul canalelor online, in urmatorii trei ani, pentru identificarea si solutionarea diverselor deranjamente online, mai usor si mai rapid.Lider de sindicat: Toate concedierile vor avea loc in urmatoarea luna si jumatate. Au inceput deja abzurileP ...citeste mai departe despre " Telekom Romania da afara aproape 700 de angajati. Sindicalistii acuza abuzuri " pe Ziare.com