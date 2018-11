Teodorovici vrea ca dreptul romanilor de a lucra intr-o tara din UE sa fie limitat la o anumita perioada

"Limitarea dreptului de a lucra. In ce sens? Iar vad stiri ca Teodorovici vrea sa reformeze Europa. Nu, domnule, permisul de munca sa fie acelasi ca si timp, in toate statele. Nu ai voie dupa primul permis sa-ti reinnoiesti dreptul de munca, ca sa fii obligat sa migrezi, in Europa.Asa, daca se duce in Germania si tot primeste drept de munca, nu o sa se intoarca cel care lucreaza in Germania in veci in Croatia, Romania sau de unde a plecat. Este o masura discutata. Maxim cinci ani si 'La revedere', dupa aceea, te duci in alta tara si iti cauti loc de munca", a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, in cadrul conferintei "Criza fortei de munca - Corelarea sistemului de invatamant universitar cu piata muncii".Oficialul de la Finante a sustinut ca a ridicat problema aceasta la nivelul colegilor sai, ministrii de Finante din Europa."Poate suna asa mai restrictiva sau de alta factura, dar asta este: trebuie sa invatam, la nivel european, ca, cu cat o zona devine mai saraca, alta devine mai bogata, dar undeva lucrurile se rup. Si, in interesul Uniunii Europene de a tine cu adevarat statele unite, la nivel european, trebuie sa fie cu adevarat acea coeziune sociala, nu intaresti partea de vest si lasi restul Europei, din fel de fel de conditii, in afara", a mai spus Teodorovici.De asemenea, ministrul Finantelor a precizat ca, spre deosebire de tarile din Vest care au nevoie de o schema contra somajului, tarile din Est, inclusiv Romania, au nevoie de o schema de reintoarcere a muncitorilor care au migrat, astfel ca si aici abordarea trebuie sa fie diferentiata pentru a asigura un echilibru.Citeste si:Semnal de alarma de la investitorii straini: Romania are mari probleme cu forta de muncaDancila zice ca avem o problema cu forta de munca, dar nivelul de trai crescut va aduce diaspora inapoiRomanii pleaca la munca in strainatate, asa ca Ministerul Muncii vrea sa dubleze numarul de muncitori straini ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea ca dreptul romanilor de a lucra intr-o tara din UE sa fie limitat la o anumita perioada " pe Ziare.com