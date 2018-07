Un secretar de stat de la MAE incurajeaza plecarea romanilor din tara?

Romania a pierdut in ultimele decenii 3 milioane de cetateni, majoritatea dintre ei cu varste cuprinse intre 20 si 40 de ani.In tara, toti cei vizati - de la marile firme la angajatorii sezonieri si cei care cauta ocazional diferite servicii - se plang ca nu gasesc oamenii potriviti. Subiectul a depasit demult nivelul oralitatii, devenind tematica unor rapoarte economice serioase.De exemplu, Camera de comert si industrie romano-germana semnala recent ca, din propria experienta, trei zone din Romania - Sibiul, Timisoara si Capitala - au ajuns nerecomandabile investitiilor straine din cauza crizei fortei de munca. Dar acelasi lucru tinde sa se petreaca si la Satu Mare sau la Brasov, devenind treptat un fenomen general in Romania.Toate Camerele de comert, de fapt, vorbesc tot mai insistent despre importul de forta de munca din afara Uniunii Europene.Este de semnalat totodata ca ingrijorarea cu privire la criza fortei de munca nu a venit de la autoritatile guvernamentale care au la dispozitie tot felul de statistici si care pot intrevedea consecintele negative ale acestei situatii, ci de la sectorul privat, care are insa o perspectiva unilaterala.De mai bine de 10 ani incoace nu am auzit niciun guvern care sa ia in serios exodul masiv al tinerilor din Romania.Chiar daca sporadic unii politicieni au ajuns sa deplanga, retoric, plecarile masive, politicile Guvernului par dimpotriva sa le incurajeze. Si nu neaparat prin politici interne (esecul economic bunaoara nu poate fi considerat o actiune premeditata), ci prin insistenta cu care militeaza pe plan european pentru intretinerea in viata a tuturor canalelelor de migratie intra-europeana.Sa luam un exemplu proaspat. In urma unei intrevederi oficiale, secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice din MAE, Cristian Winzer, a considerat necesar sa faca urmatoarea declaratie: "In ceea ce priveste relatia viitoare dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, mobilitatea cetatenilor este una dintre prioritatile Romaniei. Credem ca este in interesul ambelor parti ca viitorul acord sa prevada un cadru de reglementare ambitios in domeniul mobilitatii cetatenilor europeni".Asadar, cu toate ca fenomenul crizei fortei de munca nu mai e ceva teoretic, devenind o frana serioasa in calea dezvoltarii econ ...citeste mai departe despre " Un secretar de stat de la MAE incurajeaza plecarea romanilor din tara? " pe Ziare.com