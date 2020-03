Unde te poti angaja chiar si pe timpul pandemiei COVID-19: Cauta in ghidul INACO locul de munca potrivit

"Turismul, transporturile, industria evenimentelor si domeniul ospitalitatii si al restaurantelor sunt primele domenii afectate direct de criza provocata de pandemia coronavirus. Socul va fi resimtit si in alte domenii, de aceea e de asteptat o crestere a concedierilor", se precizeaza pe site-ul INACO.In aceste conditii, echipa de voluntari ai INACO pune "la dispozitia celor care cauta un loc de munca acest Ghid, cu informatii clare, actualizate, eficient structurate si usor de urmarit, culese de la institutiile care au nevoie de forta de munca", a declarat Andreea Paul, presedintele INACO, conf. univ. dr. la Facultatea de Relatii Economice Internationale - ASE si coordonatoarea acestui proiect, conform comunicatului postat pe site-ul INACO."Ne gandim si la cei care se intorc definitiv in tara, la cei care isi pierd azi slujba, intra in somaj tehnic sau partial, la toti cei care cauta un loc de munca, la cei care nu stiu unde si cum sa le gaseasca", adauga Andreea Paul.Conform sursei citate, posturile vacante selectate si introduse in ghid sunt din sectorul bugetar - in cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Directia Medicala - la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti.Atentie! Unele termene sunt foarte stranse, fiind ceruta depunerea dosarelor chiar pana pe 25 martie la amiaza, atrage atentia Andreea Paul."Medici, asistenti medicali, personal administrativ in domeniul medical, consilieri juridici, inspectori de trafic rutier sunt cateva dintre cele mai cerute job-uri. Vor urma in ghid locuri de munca in Politie si in Asistenta sociala. Domeniile conexe structurilor statului care se lupta cu reducerea efectelor pandemiei vor face mai multe angajari in perioada urmatoare, ca urmare a cresterii comenzilor din partea statului si a partenerilor economici care au contract cu statul. In viitorul apropiat, numarul posturilor publicate la stat, cu angajare fara concurs, va creste odata cu presiunea impusa de criza COVID-19", mai precizeaza INACO.Totusi, "in domeniul medical este cea mai mare nevoie de f ...citeste mai departe despre " Unde te poti angaja chiar si pe timpul pandemiei COVID-19: Cauta in ghidul INACO locul de munca potrivit " pe Ziare.com