Violeta Alexandru a descoperit ca un roman are nevoie de 18 documente ca sa munceasca in alta tara europeana: E calvar!

"Romania, tara membra UE, pare ca face tot ceea ce este posibil ca viata unui angajat roman - detasat intr-o alta tara europeana - sa fie calvar", spune Violeta Alexandru care arata ca este nevoie de nu mai putin de 18 documente pentru eliberarea certificatului.Violeta Alexandru are, luni seara, pe Facebook , o postare intitulata "A1 - Formularul de cosmar pentru oameni care vor sa munceasca"."Pentru evitarea dublei impozitari, un roman detasat sa munceasca intr-o tara UE are nevoie de Certificatul A1. Trebuie sa il depuna cu 30 de zile inainte de plecare. Legea vorbeste de 25 de zile pentru procesare cerere, in realitate, e grav.Dosarul pentru a obtine acest formular A1 cu care se pleaca la munca este stufos si necesita nu mai putin de 18 documente pentru eliberarea lui. Unele persoane ajung sa apeleze la firme de intermediere sau chiar la avocati. Nu am nimic cu business-urile din domeniu, dar nu pot tolera incompetenta statului care duce la astfel de situatii, ajungand sa devina totul o povara pentru oameni", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.Aceasta se declara revoltata sa vada cum o persoana alearga dupa: certificat constatator al societatii emis de Registrul Comertului competent, Certificat de atestare fiscala emis pentru societate de la ANAF, Declaratia 112 depusa de societate impreuna cu Anexa 1.1 si 1.2 la ANAF, in loc sa comunice institutiile intre ele."De ce? Pentru ca Statul isi bate joc de oameni, pentru ca nu s-a facut, efectiv, nimic, pentru ca institutiile publice sa interconecteze bazele de date si sa ii fie omului simplu mai usor.Practic, persoana alearga, efectiv, de la firma care il detaseaza la Registrul Comertului, la ANAF, la Casa de Pensii (daca a mai completat anterior un asemenea formular) si se prezinta, umilit, la Casa Nationala de Pensii Publice pentru Formularul completat in baza celor minim 18 documente mentionate.Programul cu publicul de doar 3 ore (in mijlocul zilei), exclusiv 2 zile pe saptamana, mi se pare aroganta suprema! Ratezi orele, ratezi sansa de a munci. Teoretic, poti trimite si prin email. La telefon greu se raspunde ca sa verifici primirea documentelor. Ies eu la lumina si aici! Alaturi de presedintele CNPP. Oricat de greu", promite Alexandru."Cum de nu au vazut ministrii PSD si toti demnitarii - sefi ai Caselor d ...citeste mai departe despre " Violeta Alexandru a descoperit ca un roman are nevoie de 18 documente ca sa munceasca in alta tara europeana: E calvar! " pe Ziare.com