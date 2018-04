Dintre cele 34.992 de locuri de munca disponibile la nivel national, 5.936 sunt in Bucuresti, 2.261 sunt in Prahova, 2.055 sunt in Dolj, 1.977 sunt in Arad, 1.618 sunt in Sibiu, 1.379 sunt in Timis, 1.222 sunt in Cluj, 1.145 sunt in Iasi, 1.019 sunt in Gorj, 1.006 sunt in Ilfov, 912 sunt in Dambovita, 882 sunt in Neamt, 847 sunt in Satu Mare, 813 sunt in Valcea, 770 sunt in Arges, 766 sunt in Olt, 747 sunt in Harghita, 736 sunt in Buzau, 674 sunt in Hunedoara, 654 sunt in Vaslui, 649 sunt in Braila, 616 sunt in Alba, 554 sunt in Teleorman, 536 sunt in Bistrita-Nasaud, 513 sunt in Galati, 511 sunt in Mures, 497 sunt in Constanta, 477 sunt in Brasov, 423 sunt in Bihor, 401 sunt in Maramures, 389 sunt in Vrancea, 367 sunt in Caras-Severin, 294 sunt in Suceava, 289 sunt in Calarasi, 278 sunt in Tulcea, 235 sunt in Ialomita, 141 sunt in Salaj, 131 sunt in Botosani, 124 sunt in Covasna, 62 sunt in Bacau si cate 43 sunt in Giurgiu si Mehedinti.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (2.032), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.677), manipulant marfuri (1.666), muncitor necalificat in industria confectiilor (1.564), agent de securitate (1.385), muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet (1.080), montator subansamble (988), confectioner-asamblor articole din textile (892), sofer autocamion/masina de mare tonaj (807), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide (709). ...citeste mai departe despre " Zeci de mii de locuri de munca vacante - unde si in ce domenii sunt cele mai multe " pe Ziare.com