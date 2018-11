10.000 de candidati in cautarea unui loc de munca au venit la Angajatori de TOP Bucuresti, iar 85% dintre ei si-au gasit cel putin un job

Pesteau fost prezenti in cele doua zile de eveniment.de ei la care au aplicat.Dintre cei peste 10.000 de candidati in cautarea unui job,, sesiuni in domeniul lor de interes.In cadrul workshop-urilor, participantii au avut parte de sesiuni de cariera, sesiuni bazate pe competentele cerute de angajatori in anul 2018, precum time management, teamwork, sesiuni in care au avut parte de activitati practice. Au invatat cum sa-si administreze si sa-si planifice eficient bugetul, au facut primii pasi in digital si au experimentat realitatea virtuala, prin intermediul ochelarilor VR. Tot in cadrul workshop-urilor au invatat sa-si construiasca un profil de LinkedIn atractiv pentru orice angajator.Zona conferintelor IT a reprezentat un al punct de interes pentru participantii la eveniment. In cadrul conferintelor TechTalks pasionatii de domeniul IT au fost martori la studii de caz din zone precum inteligenta artificiala si automatizare. Un topic foarte util pentru studenti si absolventi a fost cel referitor la cum sa faca tranzitia de la un proiect academic la unul real de software development. Persoanele pasionate de FinTech au descoperit ce inseamna digitalizarea si cum impacteaza ea domeniul financiar-bancar.In urma evenimentului, CV-urile celor care au fost prezenti la Sala Palatului vor fi analizate de specialisti in recrutare, iar daca se potrivesc cu cerintele joburilor vor fi chemati la un prim interviu."Am fost placut surprinsi de entuziasmul iesit din comun al tuturor "trecatorilor" pe la standul nostru. Suntem convinsi ca in urma participarii, vom avea colaborari de succes cu o multime de aplicanti din cadrul targului" - Flori Croitoru, Specialist Recrutare"Pentru L'Oreal, Angajatori de TOP este o oportunitate de a intra in contact cu tinerii absolventi care intra pe piata muncii si care isi doresc o experienta profesionala deosebita in domeniul frumusetii. De asemenea, evenimentul ne-a oferit ocazia de a ne promova competitia internationala BRANDSTORM, o competitie ce da posibilitatea tinerilor sa isi exprime imaginatia si creativitatea" - Magdalena Cring, Human Resources Director"Molson Coors are o istorie de peste 250 de ani dar centrul de servicii globale Molson Coors GBS este un angajator relativ nou in Romania. Am crescut insa intr-un ritm extrem de rapid, de la doar cativa angajati la 400 de specialisti in putin peste un an. In 2019 aproape ca ne vom dubla suntem deci dornici sa cunoastem cat mai multi specialisti din zone precum: financiar, administrare a resurselor umane si comercial" - Mirela Slusaru, Internal Communications"Am decis sa participam la editia din toamna Angajatori de TOP 2018 pentru ca in fiecare an, echipa Catalyst, prin intermediul acestui eveniment a fost un partener de incredere, care ne-a ajutat sa ne indeplinim obiectivele de recrutare. In urma participarii la Angajatori de TOP ne dorim sa angajam persoanele potrivite pentru pozitiile pe care le avem disponibile si sa ne crestem brandul de angajator" - Iulia Somoiag, Marketing CoordinatorCei care nu au ajuns la editia din Bucuresti si vor sa se angajeze, pot participa si la, pe www.hipo.ro , in perioadaParticiparea la Angajatori de TOP Virtual este gratuita si se desfasoara pe platforma online, www.hipo.ro.Participantii trebuie sa isi creeze un cont sau sa-si actualizeze CV-ul pe site-ul www.hipo.ro, iar ulterior pot interactiona cu platforma evenimentului, vor putea vizita profilurile online ale companiilor, pot vizualiza joburile disponibile si cerintele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi si se pot inscrie la seminarii online (webinarii).Companiile care doresc sa participe la Angajatori de TOP Virtual se pot inscrie pana pe 5 noiembrie la adresa de e-mail angajatori@catalyst.ro